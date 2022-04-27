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Bu kez kendi yanıtladı: Hasan Can Kaya, "en büyük fantezisini" açıkladı

27 Nisan 2022 10:27

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Konuşanlar programının sunucusu komedyen Hasancan Kaya, sık sık izleyicilerine sorduğu "En büyük fanteziniz nedir" sorusunu bu kez kendisi yanıtladı

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Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

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Ünlü komedyene, ‘Kariyer Onursal Ödülleri’nde layık görüldüğü ‘Yılın En Beğenilen Talk Show Programı’ ödülü de takdim edildi.

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Öğrencilerin Konuşanlar program formatındaki soruları da yönelttiği Hasan Can Kaya, “En büyük fantezin ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak.”

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Bu kez kendi yanıtladı: Hasan Can Kaya, "en büyük fantezisini" açıkladı

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Bu kez kendi yanıtladı: Hasan Can Kaya, "en büyük fantezisini" açıkladı

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Bu kez kendi yanıtladı: Hasan Can Kaya, "en büyük fantezisini" açıkladı

haberkonuşanlarmagazinhasancan kaya
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