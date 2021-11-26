Bu hafta vizyona giren filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girdi
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İntikam Vakti - İntikam Vakti, oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Enkanto: Sihirli Dünya - Encanto, Kolombiya dağlarında, sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor.
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Azra - Azra, tatil için gittikleri evde kendilerini korkunç olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor.
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Sen Ben Lenin - Sen Ben Lenin, bir kasabanın umudu olan heykelin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor.
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Gucci Ailesi - Gucci, Maurizio Gucci cinayetinin perde arkasında yaşananları konu ediyor.
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Aylak Takımı - Şehirden uzakta bulunan Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne giden öğrenciler, yaz okulunda kampüsün laboratuvarında deney yapar. Ancak deney sırasında öğrencilerin planlamadığı şeyler olur.
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Boku no Hero Academia the Movie 3: World Heroes' Mission - Bir terörist grubu, insanların yeteneklerinin kontrolden çıkmasına neden olan bir toksin salarak bir şehri yok eder. Bu durum üzerine Japonya'nın en büyük kahramanları, tarikat liderini bulup, onu adalete teslim etmek için dünyanın dört bir yanına dağılır.
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Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi - Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi, korkunç bir kötülüğe karşı birlikte savaşmak zorunda kalan Richard ve Melvin'in hikayesini konu ediyor.
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Aslan Yürek - Psikiyatrist Romain Martin’n yeni hastası Leo Milan adında bir adamdır. Leo, “Aslan” kod adıyla çalışan yüksek eğitimli uluslararası bir casus olduğunu iddia eder. Söyledikleri sadece bir delinin hayal gücü müdür? Tam da bu sırada Romain’in nişanlısı Louise, adamın gözleri önünde kaçırılır.
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İstanbul Bahçesi - İstanbul Bahçesi, yeni bir hayat deneyimlemek isteyen iki yakın arkadaşın hikayesini konu ediyor.
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Seans - Seans, bir ruh çağırma seansına katıldıktan sonra kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan bir grup öğrencinin hayatına odaklanıyor.
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Sırat Ekspresi - Sırat Ekspresi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuyla Medine'de savaşan bir askerin hikayesini konu ediyor. Yenilgi sonrasında İngiliz esir kampına gönderilen asker, Hicaz demiryolunu kullanarak kaçmaya çalışır.