Bu hafta vizyona girecek filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 10 film sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor..
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Fecr - Fecr, kamp yapmaya gittikleri yerde beklenmedik durumlarla karşılaşan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.
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Âkif - İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir.
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Korku Kapanı: Başlangıç - Korku Kapanı: Başlangıç, dağ gezisi yapmak için yola koyulan 6 arkadaşın başlarına gelenleri konu ediyor.
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Bir Nefes Daha - Bir Nefes Daha, hayallerine ulaşmasını engelleyen bağımlılığından kurtulmaya çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor.
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Kolej Rüyası: Lise Günlükleri - Lise macerasının konu edildiği “Kolej Rüyası: Lise Günlükleri” filminin oyuncu kadrosunda Halil Söyletmez, Barbaros Dikmen, Özüm Çakır, Kaan Yılmaz, Doğa Konakoğlu, Özkan Sağın gibi isimler yer alıyor.
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Gölgelerin İçinde - Dünya çapında 23 ödül alan “Zerre” filminin senaristi ve yönetmeni Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği bilim kurgu türündeki “Gölgeler İçinde", ilkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrikada çalışan bir işçinin yaşamına odaklanıyor.
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Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci - Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci, Louvre Müzesi tarafından tasarlanan ve küratörlüğü yapılan Leonardo Da Vinci sergisini yakından izleme fırsatı sunuyor. Leonardo Da Vinci'ninen güzel eserlerinin incelendiği belgeselde, usta sanatçının resmi nasıl her türlü etkinliğin üzerine koyduğu gözler önüne seriliyor.
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İyi Olan Kazansın - İyi Olan Kazansın, dede ile torunu arasında geçen savaşı konu ediyor.
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Me Nokta Ali - Me Nokta Ali, adının yanlış yazılmasıyla hayata bir sıfır geriden başlayan bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Darlin' - Darlin, vahşi bir ruhun gölgesinde olan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.