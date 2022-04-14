Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona girecek.
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Stardust - Stardust, 2016 yılında yaşamını yitiren, müzik tarihinin en büyük ikonlarından biri olan efsanevi müzisyen David Bowie'nin hayat hikayesini konu ediyor.
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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore) -Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçmiştir. Bunu öğrenen Profesör Albus Dumbledore, önce onu tek başına durdurmaya çalışır.
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Çağrı (The Message) - Çağrı, İslam'ın doğuş hikayesini konu ediyor.
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Zalo - Zalo, yaşanan bir olay nedeniyle yıllardır görüşmediği ikizi ile yeniden bir araya gelen Zalo Ağa'nın hikayesini konu ediyor.
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7 - Yedi - Filmde, 7 farklı karakterin birbiriyle iç içe geçen hikayeleri konu ediliyor.
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Çıngırak - Çıngırak, yasa dışı yollarla çocuk evlat edinen bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.
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Azaim: Cin Mezarlığı - Azaim, cinlerle iletişime geçen bir köy ahalisinin yaşadıklarına odaklanıyor.
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Troll: Kuyruklu Macera (Troll: The Tail of a Tail) Troll: Kuyruklu Macera, babasını ve krallığı kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber tehlikeli bir maceraya atılan Trim'in hikayesini konu ediyor.
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Lanetli Tapınak - Lanetli Tapınak, Mısır tanrısı ile iletişim kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.