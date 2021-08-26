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Bu hafta, 9 film vizyona girecek

26 Ağustos 2021 12:47

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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Adil Valizade’nin yönettiği "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit", bir sabah hapishanede ölü bulunan 10 mahkumun hikayesini işliyor.

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Yönetmen Atalay Taşdiken'in dram türündeki filmi "Kar Kırmızı"da, Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan ve Rıza Sönmez rol aldı.

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Yönetmen koltuğuna Mohsen Rabiei'nin oturduğu "Yıl Dönümü" filminin dram sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

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İlk kez 10 Temmuz 2020'de sinema salonlarında gösterilen Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı "Kızım Gibi Kokuyorsun", ikinci kez vizyona girecek.

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Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel ile Garrett Hedlund'un rol aldığı "Düşler Ülkesi" filminin yönetmenliğini Miles Joris Peyrafitte üstlendi.

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Kyle Rankin'in senaryosunu yazıp yönettiği "Koş Saklan Dövüş", kendisini ve sınıf arkadaşlarını korumak için zorlu bir mücadeleye girişen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

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Celine Sciamma'nın yönettiği, Celine Sciamma'nın senaryosunu kaleme aldığı "Küçük Anne" filminde, Josephine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse rol aldı.

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Korku filmi "Şeytan Oyunu"nu, Victor Catala, Brian Deane, Oliver Lee Garland, Guillermo Lockhart, Tony Morales, Nicolas Onetti, Nicholas Peterson, Daniel Rübesam ve Christopher West yönetti. Yeni Zelanda yapımı filmde, Magui Bravi, Luz Champane, Amparo Espinola, Clara Kovacic ve Agustin Olcese başrolleri paylaştı.

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Korku, gerilim ve gizem türündeki ABD yapımı "Şeker Adam'ın Laneti" adli filmin yönetmenliğini Nia DaCosta üstlendi. Başrolleri Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett ve Colman Domingo'nun paylaştığı yapım, ayna karşısında adı 5 kez tekrar edildiğinde geldiğine inanılan şehir efsanesi Şeker Adam'ı (Candyman) modern bir hikayenin odağına alıyor.

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