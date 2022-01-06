Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek.
06 Ocak 2022 10:45
18
Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak
28
Nalan –Fatih Mutlu'nun, yönetmen koltuğuna oturduğu, Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrolleri paylaştığı film, yoğun bir ilgiyle takip edilen sabah programlarına, yaşadığı bir kaza sonucu 2 yıl aradan sonra geri dönen Nalan'ın hikayesini anlatıyor.
38
Kahraman - Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram türündeki film, borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikâyesini konu ediyor. 94. Akademi Ödülleri'nde de "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İran'ı temsil edecek olan film, bugüne kadar katıldığı birçok festivalden ödülle döndü.
48
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas - TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan filmde, usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın macerası minik seyircilerin beğenisine sunuluyor.
58
Canım Dayım - Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek'in hikayesini konu ediniyor.
68
Licorice Pizza - Usta sinemacı Paul Thomas Anderson imzalı film, 1970'li yıllarda San Fernando Valley'de başarılı bir genç oyuncu olan lise öğrencisi Gary ile kendisinden yaşça büyük olan ilk aşkı Alana'nın etrafında gelişen olayları anlatıyor.
78
The King's Man: Başlangıç - Dünya Savaşı zamanında geçen filmde, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor.
88
Lübbey'in Laneti- Haftanın tek korku türündeki filmde, hayalet köy olarak anılan Lübbey Köyü'nün lanetini bitirmeye çalışan Dilek'in hikayesini anlatıyor...