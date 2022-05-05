Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 6 film vizyona girdi. İşte vizyona girecek filmler
05 Mayıs 2022 13:12
17
Bu hafta 6 film vizyona girdi
27
Aşk Çağırırsan Gelir: Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı, şarkıcı Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan'ın başrollerinde oynadığı "Aşk Çağırırsan Gelir" izleyici ile buluşacak. Müzikleri Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyan romantik komedi türündeki film, birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarını konu ediniyor.
37
The Bağcılar: Osman Silahyürekli'nin yönetmenliğini üstlendiği film, yaşadıkları muhitte uyuşturucu satılmasına karşı savaş açan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor.
47
Erzurumlu Mümessil: Komedi türündeki film, sürekli olarak mahalle kahvehanesindeki sakinlere hikayelerini anlatan bir ilaç mümessilinin yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.
57
Bir Düş Gördüm: Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, Ferda Işil ve Fatih Dokgöz gibi isimlerin rol aldığı film, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor.
67
Dirlik Düzenlik: Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener'in başrollerini paylaştığı "Dirlik Düzenlik", üç kadından oluşan bir ailenin hikayesini ele alıyor.
77
Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Film, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediniyor.