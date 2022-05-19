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Bu hafta 5 yeni film vizyona girdi

19 Mayıs 2022 11:33

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi.

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After: Ayrılık (After We Fell) - After: Ayrılık, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor.

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Sivaslıyıh Gardaş - Sivaslıyıh Gardaş, arkadaşının kendisine piyano bileti vermesiyle hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor.

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Şeytani (Demonic) - Şeytani, geçmişini bir simülasyon teknolojisi ile yeniden araştırma fırsatı yakalayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

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Domuz (Pig) - Pig, bir mantarı toplayıcısının hayatına odaklanıyor.

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El-Zebir - El-Zebir, yaşadığı tuhaf olayların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu öğrenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

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