Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor
17 Mart 2022 10:19
15
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4 film vizyona girecek.
25
Ambulans (Ambulance) - Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor.
35
Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Duck Duck Goose) - Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları konu ediyor.
45
Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu - Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu, Çanakkale'deki ormanları korumaya çalışan insanların hikayelerini konu ediyor.
55
Paralel Anneler (Madres paralelas) - Paralel Anneler, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor
© Tüm hakları saklıdır.