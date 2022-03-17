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Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor

17 Mart 2022 10:19

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4 film vizyona girecek.

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Ambulans (Ambulance) - Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor.

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Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Duck Duck Goose) - Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları konu ediyor.

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Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu - Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu, Çanakkale'deki ormanları korumaya çalışan insanların hikayelerini konu ediyor.

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Paralel Anneler (Madres paralelas) - Paralel Anneler, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor

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