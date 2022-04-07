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Bu hafta 11 yeni film vizyona giriyor

07 Nisan 2022 11:05

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 11 film vizyona girecek.

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Kirpi Sonic 2 (Sonic The Hedgehog 2) -Kirpi Sonic filminin devam halkası olan yapımda, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in atıldığı maceralar konu ediliyor.

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Kendinden Kaçak - Kendinden Kaçak, üzerlerine atılan bir suç nedeniyle hapse giren üç arkadaşın hikayesini konu ediyor.

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Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) - Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu ediyor.

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Flaşbellek - Yönetmen koltuğunda Derviş Zaim'in oturduğu "Flaşbellek", Suriye'de yaşanan olayları konu ediyor.

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Düşler Fabrikası (Drømmebyggerne) - Düşler Fabrikası, rüyalar dünyasında heyecan dolu bir maceraya atılan küçük bir kızın hikayesini konu ediyor.

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Komplo (The Contractor) - Genç bir adam olan James Reed, istemese de Amerikan Deniz Birlikleri’nden ayrılmak zorunda kalır. Bu durumun ardından ailesine yardımcı olmak için, ona çok da uzak olmayan mesleğine geri döner. Yarı askeri bir organizasyona katılan James, gizemli bir tehdidi araştırmak için seçkin bir ekip ile Polonya’ya gider.

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Bir Dilek Tut - Bir Dilek Tut, ailesinin taşınmasını engellemeye çalışan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

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Asmoday: Cin'ur Racim - Asmoday: Cin'ur Racim, ünlü olmaya çalışırken kendilerin ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor.

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Son Parti - Son Parti, lise öğrencisi olan bir grup gencin, bir gün boyunca başından geçen maceraları konu ediyor.

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Mahluk - Mahluk, birbirlerine aşık olan kan davalı ailelerin çocuklarının yaşadıklarını konu ediyor.

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Şeytanın Kitabı - Şeytanın Kitabı, çıktıkları tatilde sıra dışı olaylara maruz kalan bir ailenin hikayesini konu ediyor.

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