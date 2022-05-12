Bu hafta 10 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 10 film vizyona girdi.
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Kurtuluş Hattı - Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür etttiği telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinlenilen Kurtuluş Hattı, Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu ediyor.
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Allah Yazdıysa Bozsun - Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
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Korku Takvimi - Korku Takvimi, hayallerini gerçekleştirdiğini düşünürken korkunç olaylarla karşı karşıya kalan genç bir kadının hayatına odaklanıyor.
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Tepki (Firestarter) - Stephen King'in "Firestarter" romanından beyaz perdeye uyarlanan Tepki, sadece düşünce gücü ile ateşi kontrol edebilen küçük bir kızın hayatına odaklanıyor.
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Vortex - Vortex, yaşlılık ve bunamadan mustarip sevgi dolu bir çiftin hayatının son günlerine odaklanıyor.
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Ejderham ve Ben (Dragon Rider) - Dragon Rider, genç bir ejderha olan Firedrake’in, yetim bir çocukla birlikte Himalayalar’a yaptığı macera dolu yolculuğu konu ediyor.
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Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 - Gekijouban Jujutsu Kaisen 0, son derece güçlü bir Lanetli Ruh'un kontrolünü ele geçirdikten sonra onun gücünü kontrol etmek ve ona göz kulak olmasına yardımcı olmak için Jujutsu Büyücüleri tarafından Tokyo Prefectural Jujutsu Lisesi'ne gönderilen lise öğrencisi Yuto Okkotso’nun hikayesini konu ediyor.
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Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu - Erdal ve Aleyna, şarhoşken bir kaza geçirir. Korkuya kapılan Erdal ve Aleyna arkdaşları Volkan ve Cansu ile birlikte kaçmaya karar verir.
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Mefruh: Vahşeti Cin - Mefruh: Vahşeti Cin, paranormal olayları araştıran bir ekibin yaşadıklarını konu ediyor.
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Ağustos Böceği ve Karınca (Jumper Treasure Hunting) - Ağustos Böceği ve Karınca, ormanın içinde çiçeklerle ve diğer böceklerle birlikte mutlu mesut bir yaşam sürer. Karınca, çalışmayı çok severken onun tam zıttı olan Ağustos Böceği, gezip, eğlenip, hayaperest, tembel bir yaşam sürer