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Bu hafta 10 yeni film vizyona giriyor

31 Mart 2022 10:28

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 10 film vizyona girecek.

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Morbius - Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor.

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Osman Sekiz - Osman Sekiz, beş fantastik canavar ile beraber yaşadığı eski konaktan ayrılmaya karar veren bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

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Doru: Macera Ormanı - Doru: Macera Ormanı, arkadaşını kurtarmaya çalışırken beklenmedik bir durumla karşılaşan Doru ve Karatay'ın maceralarını konu ediyor.

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No: 26 Ölüm Çığlığı - No: 26 Ölüm Çığlığı, dedelerinden miras kalan eve giden kardeşine ulaşamayınca onu bulmak için yola koyulan genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor.

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Halil - Halil, psikolojik sorunları olan genç bir adamın hayatına odaklanıyor.

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Ya Ben Ölürsem - Yılmaz, polis memuru olan genç bir adamdır. Yılmaz'ın karısı Hülya ile kurduğu ailesi, çocuklarının dünyaya gelmesiyle büyür. Çift, çocuklarının büyümeye başlamasıyla onda normal olmayan bir takım davranışlar gözlemler.

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İblis: Karanlığın Sahibi - İblis: Karanlığın Sahibi, define bulmaya çalışırken kendisini büyük bir kabasun içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor.

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Yangın Gecesi (Noche de fuego) - Yangın Gecesi, savaşın yıktığı bir şehirde yaşayan üç genç kızın hayatına odaklanıyor.

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Kehanet; Ayasofya - Kehanet Ayasofya, paranormal olayları araştıran iki gencin yaşadıklarını konu ediyor.

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Anadolu Leoparı - Fikret, yıllardır hayvanat bahçesinde müdürlük yapan bir adamdır. Türkiye'de özelleştirmelerden rahatsız olan Fikret, hayvanat bahçesinin kapanma durumuyla karşı karşıyadır.

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