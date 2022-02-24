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Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak

24 Şubat 2022 10:58

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 10 film vizyona girecek.

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Sadece Bir Gece - Sadece Bir Gece, zor bir kararla karşı karşıya olan evli bir çiftin hayatına odaklanıyor.

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Beni Sevenler Listesi - Beni Sevenler Listesi, içinde artık sevilmeyeceğine dair bir paranoyaya kapılan bir adamın hayatına odaklanıyor.

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Gizli Gerçek (Run) - Gizli Gerçek, annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yetiştirilen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

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Bir Tutam Açlık (Smagen af sult) - Bir Tutam Açlık, mutfak dünyasında alınabilecek en yüksek ödül olan Michelin yıldızını alabilmek için her şeyini feda eden bir çiftin hikayesini konu ediyor.

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Kasa: Büyük Soygun (The Vault) - Kasa: Büyük Soygun, içinde büyük bir hazinenin olduğu bir kasayı açmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

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Mutlu Canavar Ailesi 2 (Happy Family 2) - Mutlu Canavar Ailesi 2, gündelik yaşamlarından krutulmalarını sağlayan yeni bir maceraya atılan mutlu canavar ailesinin hikayesini konu ediyor.

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Lietli: Cin Kabilesi - Lietli: Cin Kabilesi, bir cin kabilesi tarafından tehdit edilen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.

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Cyrano - Burnunun büyüklüğüyle tanınmış bir silahşör olan Cyrano de Bergerac, gönlünü Roxane'a kaptırır. Ancak burnunun iriliğinden dolayı duyduğu utançtan aşkını ilan edemez. Cyrano'nun emrindeki silahşörlerden olan Christian da Roxane'a aşıktır

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Mavzer - Mavzer, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

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Fabrika - Fabrika, çalıştığı yerdeki ustaların kendisi ile dalga geçmesinden muzdarip olan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

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