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Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin TL

29 Mart 2021 11:26

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Şırnak’ta baharın gelişiyle birlikte ters laleler çiçek açtı.

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Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

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Havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı. Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Öte yandan endemik tür olan ters laleleri koparanlara, ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin TL

ters laleşırnakcezalalebahar
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