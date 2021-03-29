Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin TL

Şırnak’ta baharın gelişiyle birlikte ters laleler çiçek açtı.
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Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.
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Havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı. Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Öte yandan endemik tür olan ters laleleri koparanlara, ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.