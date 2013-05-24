Bu çiçeği koparmanın cezası 33 bin lira

Spil Dağı'nda yabani olarak yetişen ve koruma altında bulunan Manisa Lalesi'ni koparanlara 33 bin lira ceza verilecek
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, Spil Dağı'ndaki Milli Park'ın bir bölümünde yetişen lalelerin her yıl ilkbahar döneminde 15 gün çiçek açtığını söyledi. Kokusu olmayan lalelerin uzun ve mızraksı, çiçeklerinin ise kadeh biçiminde olduğunu ifade eden Bayrak, söz konusu türün sarı, kırmızı, beyaz ve pembe başta olmak üzere dört renkten oluştuğunu belirtti.
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Yöreye özgü lalelerin koruma altına alındığını vurgulayan Bayrak, ayrıca şu ana kadar kimseye para cezası uygulanmadığını söyledi.
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Rahmi Bayrak, kimi vatandaşların tıbbi amaçlarla topladığı lalelerde şifa aradığına da işaret ederek, bu konuda henüz bir araştırma yapılmadığını sözlerine ekledi.
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Peki Manisa lalesi nasıl bir çiçektir?
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Manisa Lalesi, Spil dağında kendi halinde yabani olarak yetişen bir çiçek türü. Soğangillerden bir bitkidir. Anavatanı Anadolu. Boyu 15-20 cm, güneşte veya hafif gölgede yetişiyor, cinsine göre Şubattan Eylüle kadar çiçek açabiliyor. Spil dağında özellikle Mart-Nisan aylarında yoğun olarak görülebiliyor. Duruma göre -15 derece soğukta bile yetişebiliyor. Çiçekleri koyu mavi, açık mavi, beyaz, pembe ve kırmızı renklerde oluyor. Yetiştirilmek istenirse; soğanları ilkbahar veya sonbaharda, 5 cm derinlikte, 10 cm mesafelerde dikilmelidir.