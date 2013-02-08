Bu ay tiyatrolarda hangi oyunlar var?

İstanbul - Kağıthane Sadabad Sahnesi. 23 Şubat 2013 - 03 Mart 2013. Konusu: Uyku öncesi annesinin okuduğu kitabın etkisiyle, rüyasında bu öykünün içine giren Can, Edi adlı yavru bir ayı ile tanışır. Edi ve Can, ayağı kayıp dereye yuvarlanan Edi'nin annesini aramaya başlarlar. Oyunda insan ve hayvan dostluğu ekseninde aile ilişkileri ve dayanışma duygusu işleniyor. Oyuncular: Aslı Nimet Altaylar, Cemal Ahhan Şener, Derya Yıldırım, Ezgi Sümer Yolcu, Samet Hafızoğlu, Selim Can Yalçın, Selin işcan
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İzmir - Karşıyaka Oda Tiyatrosu ve Konak Melek Ökte Sahnesi. 19 Şubat 2013 - 27 Şubat 2013. Konusu: Oyun, bir karıkocanın iletişimsizliklerinden gelen kısır döngüyü kırmak için fantezi dünyasına sığınmalarını ve karıkoca arasındaki sürtüşmelerin onları düşürdüğü durumu eğlenceli bir şekilde anlatan romantik bir komedidir. Oyuncular: Özlem Başkaya, Tamer Yılmaz
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İstanbul - Kenter Tiyatrosu. 15 Şubat 2013 - 19 Nisan 2013. Konusu: Sanat, arkadaşlık sanatı üzerine yazılmış küçük bir oyun. Yasmina Reza'nın bir arkadaşı olan Serge Goldzal -ki bu oyununu ona adamıştır- beyaz üstüne beyaz çizgili bir tablo satın alır. Reza resmi gördüğünde ''Sen delisin'' der ve beraberce gülerler. Oyun temelde Goldzal'ın Reza'ya gülmemiş olsaydı ortaya çıkabilecek diyaloglar üzerine kurulmuştur. Oyuncular: Bekir Aksoy, Hakan Gerçek, Rüzgar Aksoy
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İzmir - Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. 9 Şubat 2013 - 24 Şubat 2013. Konusu: Dostoyevski’nin en önemli aşk romanı kabul edilen Budala’nın kahramanı Mişkin iyiliği, erdemi temsil eden, kötülere rağmen iyilikten vazgeçmeyen, insanlarla alışverişten arınmış, hoşgörüyle kucaklayıp, karşılıksız sevmekten başka yetisi olmayan bir idir. Çevresindekiler onu her zaman yadırgarlar, ama onsuz da edemezler. Oyunda, “İyi olmak gerçekten mümkün müdür? Yoksa bu budalalık mıdır?” sorusunun yanıtı aranmaktadır. Oyuncular: Mustafa Çolak, H.Emre Başer, Ümit Dikmen, Cemalettin Çekmece, Arif Yavuz, Doğan Yağcı, Hülya Savaş, Neşe Arat, Yağmur Gören, Nilgün Öğrük Alkın, Bengi Ebru Atakan, Nurhayat boz, Serkan Kunter, Türker Alpugan, Pınar Uyanık, Elif Göksüner, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Ömer Polat, Ender Şeviker, Gerçek Öner, Çiğdem Kamir, İlker Atatoprak, Ömer Okatan, Vasfiye Alkar
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Ankara - Mavi Sahne. 9 Şubat 2013 - 23 Şubat 2013. Oyuncular: Ziver Armağan Açıll, Cengiz Çelik, Esin Kartaloğlu, Özge Yıldırım Çelik
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İzmir - Konak Sahnesi. 10 Şubat 2013 - 17 Şubat 1013. Konusu: İngiliz roman yazarı, Frances Hodgson Burnett’in, dünyaca ünlü “Küçük Prenses” adlı romanından uyarlanan müzikli oyun, Hindistan’da dünyaya gelen, küçücük yaşında annesini kaybeden Sara Crewe’un öyküsünü konu alıyor. Londra’nın sisli ve kasvetli atmosferiyle, Hindistan’ın renkli ve adeta sihirli dünyası arasındaki karşıtlık, dans ve şarkılara ilham veriyor. Gerçek zenginliğin, küçük bir prenses olmanın gizemli anahtarını Sara’yla birlikte keşfetmek ister misiniz? O halde Bayan Minchin’in okuluna, bu okulun perde arkasındaki dünyasına doğru, bizlerle birlikte küçük bir yolculuğa davetlisiniz… Oyuncular: Fatih Özyiğit, Yasemin Toprak, Sabiha Sonkan, Halil İbrahim Yılmaz, Canan Erener Şen, Jülide Derya, Damla Ergökten, Yıldız Akbıyık, Okan Koç, Ozan Yıldırım, İlker Atatoprak, Melih Karaman, Ümran Öncel, Arda Erol, Derya Kara Erk
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İstanbul - Taksim. 15 Şubat 2013 - 17 Şubat 2013. Konusu: Oyun, günümüzde Beyoğlu’nun çeşitli mekanlarında kazaen karşılaşan insanların, birbirlerinin yaşamlarını etkilemeleri ve yeni başlangıçlara evrilmelerini konu alır. Uzun zamandır birlikte yaşayan, ünlü roman yazarı Kutay ve edebiyat araştırmacısı akademisyen Berna, sevda ilişkilerinin sonuna gelmiş, evlerini ayırmak üzeredirler. Berna’nın bir dönem öğrencisi olmuş uyuşturucu bağımlısı Rengin; Beyoğlu’nun arka sokaklarında bir pavyonda sıradan bir şarkıcı olarak çalışan Sevda ve bodyguard sevgilisi Kenan; üniversite kazanıp Güneydoğu’dan yeni gelen Kürt kızı Dilan, İstanbul’da yaşamaya ve yaşama tutunmaya çalışan diğer figürlerdir. Beyoğlu bu insanları beklenmedik, tuhaf rastlantılarla, “kazaen” bir araya getirir. Oyuncular: Mehmet Aslan, Nesrin Kazankaya, Linda Çandır, Zeynep Özden, İlker Yiğen, Bahar Karaoğlu
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İstanbul - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi. 13 Şubat 2013 - 03 Mart 2013. Konusu: Bir kabare aktristi ile Amerikalı bir yazarın kısa ömürlü aşkı ve onları kuşatan büyük toplumsal kaos. 1931 yılı, Berlin Bir yanda faşizmin tırmanışıyla süre giden huzursuzluk ve açlık; diğer yanda yalnızca eğlence ve para peşinde küçük burjuvaların kendi kabuklarındaki umursamaz yaşam. Kült müzikaller sınıfında yer alan Kabare,1972'de beyaz perdeye aktarıldığında 8 Oscar kazanmış ve
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Ankara - Stüdyo Sahne. 10 Şuıbat 2013 - 29 Şubat 2013. Konusu: İnsan öldürmeyi rutinin bir parçası hâline getirmiş olan iki kiralık katilin gerilim, şiddet ve tehlike dolu hikâyelerini anlatan oyun; kahramanlarımızın seri şekilde, serinkanlılık ve çoğu zaman keyifle sürdürdükleri cinayetlerinin sürpriz bir kesişme noktasında son bulmasını anlatır. Oyuncular: Cüneyt Mete, Özgür Öztürk, Ünsal Coşar, Yıldız Kaplan
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Ankara - Akün Sahnesi. 9 Şubat 2013 - 28 Şubat 2013. Konusu: Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defteri... Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu
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Ankara - Küçük Tiyatro. 12 Şubat 2013 - 17 Şubat 2013. Konusu: Armatör-Tüccar Antonio, evlenmek için paraya ihtiyacı olan genç dostu Bassanio için Tefeci Shylock’tan borç ister ancak bir Katolik olarak faize karşıdır ve faizle para veren Shylock’tan nefret etmektedir. Şöyle bir anlaşmaya varırlar; Antonio aldığı borcu vadesinde ödemezse Shylock, onun bedeninin istediği yerinden yarım libre et kesecektir. Antonio’nun genç dostu Bassanio beğendiği zengin kızla evlenir. Ancak, bu arada Antonio’nun gemilerinin battığı haberi gelir. Kozlar Shylock’un elindedir… Oyuncular: Tolga Tecer, Erdinç Doğan, Tamer Levent, Bülent Çiftçi, Ercan Eker, Şevki Cepa, Hüseyin Baylan, Cebrail Esen, Demet Bölükbaşı, Dilek Bozkurt, Seda Oksal, Hicran Yavuz, Mustafa Şekercioğlu, Yusuf Yekta Oktay, Ümit Bayraktar, E .Tuğçe Tamer, Mehmet Tekatlı, Umut Kılınç, Tuğberk Aksu, Elif Canbazoğlu, Numan Aydın, Ali Büyükkartal, Gizem Güçlü, Volkan Eliaçık, Levent Bölükbaşı, Yasemin Yıldız, Murat Atalay, Özgür Kılıç
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Ankara - Akün Sahnesi. 9 Şubat 2013 - 24 Şubat 2013 Konusu: Nemecsek, Boka, Csonakos, Gereb, Feri Ats, Pasztor Kardeşler ve diğerleri… Binalarla kuşatılmış arsa için birbirleriyle amansız bir mücadeleye giren iki çocuk çetesi: Pal Sokağı Çocukları ve Kırmızı Gömlekliler. Tek istedikleri arsada özgürce oyun oynayabilmek! O arsa sadece bir arsa değil, Pal Sokağı Çocukları’nın vatanı ve onlar vatanlarını tüm güçleriyle savunuyorlar. Savaşırken dostluğu, gururu, adil olmayı her şeyin önünde tutan bu cesur çocuklar, bizlere kazanan ve kaybedenin dost olabileceğini öğretiyorlar. Dostluk, vatan sevgisi ve bağlılık üzerine kurulan bir hikaye. Macaristan’dan çıkıp tüm dünya çocuklarına ulaşan, hayal etmeyi unutmayan özgür ruhların hikayesi. Oyuncular: İpek Atagün Gezener, İrfan Kılınç, Caner Kadir Gezener, Halil Akarsu, Şekip Taşpınar, Nilgün Çilingiroğlu, Mert Aksu, Aytuğ Sciotti, Murat Can Öztürk, E. Serkan Saraç, Berkan Görgün, Özkan Gültekin, Berkay Veli, Faik Gürbüzlü, Barış Çağlar, Gökhan Kutum, N. Doğa Amiklioğlu, Faruk Karagül, Uğur Nak, Engin Bostancı, Muzaffer Saygı, Öncü Kamışlı, Efe Çetinel, Erencan Aydoğan
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İstanbul - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi. 6 Şubat 2013 - 24 Şubat 2013. Konusu: Aristokrat bir ailenin son fertleri tüm servetlerini tüketmişlerdir. Ellerinde kalan son şey olan vişne bahçesiyle çevrili çiftlikleri ise borçlarından ötürü satılmak üzeredir. Üretmeye ve çalışmaya alışık olmayan bu insanlar; kapılarını sıkıca kapadıkları evlerinde, servetlerinin son kırıntılarını tüketirken, dışarıda yaşanan büyük değişim, sadece o ünlü vişne bahçelerini değil, eskiden olduğu gibi sürdürebileceklerini sandıkları yaşamlarını da tehdit etmektedir. Çehov,