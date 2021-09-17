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Britney Spears'ın en iyi 30 şarkısı

17 Eylül 2021 12:00

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2000'li yılların en popüler şarkıcılarından Britney Spears'ın en iyi 30 şarkısı listelendi

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Son günlerde babasıyla arasında geçen vasilik davasıyla da gündem olan pop yıldızı, erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu

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The Guardian'ın haberine göre Spears'ın en iyi 30. şarkısı 2011 yılında çıkardığı "Hold It Against Me" adlı parça

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29. sırada ise 2007 yılında çıkan "Radar" isimli şarkı bulunuyor

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28. sırada 2011'de çıkan "Till the World Ends" var.

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27. sırada Madonna ile düet yaptığı şarkı "Me Against the Music" var.

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2008 yılında çıkan şarkı "Quicksand" 26. sırada.

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Britney Spears ve G-Eazy düeti olan "Make Me" 25. sırada. Şarkı 2016'da yayınlanmıştı.

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2007 yılında dinleyiciyle buluşan "Get Naked" listenin 24. sırasında

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2009 yılında çıkan "3" adlı parça 23. sırada

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Spears'ın, 2000 yılında seslendirdiği "Lucky" 22. sırada

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2016'da piyasaya sürülen Britney Spears parçası "Slumber Party" 21. sırada

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And Then We Kiss, 2003 yılında çıkmıştı. Spears'ın en iyi 20. şarkısı olarak listede kendine yer buldu.

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"Breathe on Me" 2003 yılına ait bir parça ve listede 19. sırada

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2007 yılının şarkısı "Break the Ice" 18. sırada

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"Unusual You" 2008 yılında Britney Spears'ın çıkardığı parça. Listenin 17. sırasına yerleştirildi.

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Spears'ın 2013'te çıkardığı şarkısı "Work Bitch" 16. sırada

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2008'de çıkan "Womanizer" bir başka ikonik Britney Spears şarkısı. Listede 15. sırada yer aldı.

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"How I Roll" Britney Spear'ın 2011'de piyasaya sürülen şarkısı listede 14. sırada

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"Man on the Moon" 13. sıradan listeye girdi. Şarkı 2016 yılında çıkmıştı

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1999 yılında çıkan "Crazy" sanatçının hala en bilinen şarkılarından biri ve listede 12. sırada

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"Born to Make You Happy" yine Spears'ın 1999 yılında çıkan şarkılarından biri ve listede 11. sırada

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"Oops! ... I Did It Again" 2000 yılının en popüler şarkılarından olan parça listede 10. sırada

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Sanatçının en popüler olduğu yıllardan 2003'te çıkardığı "Touch of My Hand" listede 9. sırada

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"Everytime" Britney Spears'ın yine 2003 yılında çıkardığı şarkılardan biri ve listede 8. sırada

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"Gimme More" 2007 yılında çıkmıştı. Listede 7. sırada

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2001 yılına ait "I’m a Slave 4 U" en iyi 6. şarkı seçildi

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"Overprotected" 2001 yılında çıkan bir başka Britney Spears şarkısı ve 5. sırada

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2003 yılının en çok dinlenen şarkılarından "Toxic" listede 4. sırada

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"Baby One More Time" 1998 yılında Britney Spears'ın ünlü olmasını sağlayan şarkılardan biriydi. Listede 3. sırada bulunuyor

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"Piece of Me" 2. sırada bulunuyor. 2007'de piyasaya sürülmüştü.

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Listenin ilk sırasında "Stronger" bulunuyor. Şarkı 2000 yılında çıkmıştı

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