Britney Spears, çıktığı tatilde sahilden çıplak fotoğraflar paylaştı
Şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Sam Asgari ile çıktığı tatilde sahilde çıplak çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
02 Mart 2022 12:41
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Şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Sam Asgari ile çıktığı tatilde sahilde çıplak çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
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Spears, Instagram hesabında paylaştığı tatil fotoğraflarında çıplaklığını elmas emojileriyle sansürledi.
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Spears, daha önce de Instagram’da çıplak fotoğraflar paylaşmıştı.
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2022’nin başıda babasının vasiliğinden kurtulduğunu hatırlatarak “özgür kadın enerjisini” kutladığını yazmıştı
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10 yıldan uzun süre babasının vasiliği altında yaşayan Britney Spears, özel hayatı ve iş hayatında kontrol sahibi değildi. Spears, bu yıl verdiği hukuk mücadelesini kazandı.
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