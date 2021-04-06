Bridgerton'ın yeni sezonuna katılacak iki yeni isim açıklandı
Yeni sezonunda dizide Hastings Dükü Simon Bassett’ı canlandıran Regé-Jean Page'in rol almayacağını duyuran Netflix’in rekor dizisi Bridgerton, ekibe iki yeni karakterin eklendiğini açıkladı.
06 Nisan 2021 11:39
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Yeni sezonunda dizide Hastings Dükü Simon Bassett’ı canlandıran Regé-Jean Page'in rol almayacağını duyuran Netflix’in rekor dizisi Bridgerton, ekibe iki yeni karakterin eklendiğini açıkladı.
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Netflix'in en çok izlenen dizisi olma rekorunu kıran ve yayınlandığı tüm ülkelerde ilk 10'a girmeyi başaran Bridgerton'ın yeni sezonu bekleniyor.
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Deadline’da yer alan habere göre, dizinin ikinci sezonuna Shelley Conn ve Calam Lynch de katılacak.
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Dizi daha önce ekibe Rupert Young, Charithra Chandran ve Sex Education dizisinden Simone Ashley’nin katılacağını duyurmuştu.
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Dizinin hayranları, Simon Bassett karakterini canlandıran Rege-Jean Page’in ayrıldığı haberini üzüntüyle karşılamıştı.
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