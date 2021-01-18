Bridgerton dizisinin sevişme sahneleri yetişkin sitelere sızdırıldı

Yılın en çok konuşulan dizilerinden Netflix'te yayınlanan Bridgerton oyuncularının sevişme sahneleri yetişkin sitelerine düştü.
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Bridgerton'ın özel sahneleri bazı internet korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırıldı ve oralarda yayınlanmaya başlandı.
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Netflix'in kararlı bir şekilde bu korsanları bulmaya çalıştığı belirtildi. Dizinin önemli rollerini üstlenen ve sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey'in ise bu olup bitenler karşısında çok korktuğu belirtildi.
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Bilgisayar korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırılan bu sahnelerin yüzbinlerce kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Netflix'in girişimiyle bu sahnelerin izlenmesi askıya alındı ve yasal işlemler başlatıldı.
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Bilgisayar korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırılan bu sahnelerin yüzbinlerce kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Netflix'in girişimiyle bu sahnelerin izlenmesi askıya alındı ve yasal işlemler başlatıldı.
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Bir dönem dizisi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı sekiz romanlık seriden uyarlandı. Eser, 1813 ile 1827 yılları arasındaki bir döneme odaklanıyor. Eserin kahramanları ise Bridgerton ailesinin çocukları.