Brezilya’da yapılan FİFA Dünya Kupası’nın görünmeyen yüzü!
14 Nisan 2016 22:12
123
İlk FIFA Dünya Kupası maçından bu yana 86 yıl geçti. Her 4 yılda bir düzenlenen etkinliğin son ayağı 2014 yılında Brezilya’da yapıldı. Turnuva sona erdiğinde ve konuk taraftarlar ülkeyi terk ettiğinde ise geride trajik gerçekler kaldı. Yalnızca bu etkinlikte kullanılmak üzere yapılan dev kapasiteli stadlar, yollar, oteller ülkenin kaynaklarının akıtıldığı eğitim, sağlık alanlarındaki bütçe kısıtlamaları pek çok insanı sokaklara döktü. Uluslararası organizasyonun gölgelenmemesi için yapılan protestolarda ‘orantısız güç’ kullanılarak ve Brezilya halkının tepkisi engellenmeye çalışıldı.
223
2014’te Brezilya’da stadyum, yol, havaalanı inşaatları sebebiyle 170 bin kişi evinden çıkarıldı. Binlerce aile suyu ve elektriği olmayan kulübelere zorla yerleştirildi. Yerinden edilen ailelerin pek çoğu işsiz kaldı.
323
423
523
623
723
Dünya Kupası’nın Brezilya’nın kamu bütçesine toplam maliyeti tahmini 6.5 milyar dolar ile 9.8 milyar dolar arasında oldu.
823
FIFA’nın kendi rakamlarına göre Brezilya’da Dünya Kupası süresince 2.72 milyon metrik ton sera gazı salınımı gerçekleşti. Bu sayı bir yıl içinde 560 bin binek otomobilin havaya saldığı sera gazı miktarına denk geliyor.
923
1023
1123
Brezilya stadyumların yapımını Dünya Kupası’na yetiştirebilmek için fazlaca acele etti ve bu yüzden inşaatlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Stadyum inşaatlarında en az 8 işçi hayatını kaybetti.
1223
1323
Ülkede yalnızca stadyumların değil, başka birçok altyapısal inşaatın süreci hızlandırılmıştı. Tamamlanmamış bir üst geçidin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Dünya Kupası hazırlığı sürecinde, Brezilyalı politikacıların yapılmasına söz verdiği 56 yapıdan sadece 10’u tamamlandı.
1423
1523
Dünya Kupası için yapılan astronomik harcamaları ülkede pek çok insan protestolarla karşılıyordu. Ülkede sağlık hizmetleri dahil pek çok basit ihtiyaca ulaşımı olmayan sayısız insan varken, Dünya Kupa’sına büyük paralar dökülmesi halkı isyan ettirdi. Fakat isyan ve protestolar ağır polis müdahalesiyle karşılık gördü.
1623
Dünya Kupası gözle görülen zararlar dışında pek çok görülmeyen sorun da yarattı. Bunlardan biri seks işçilerine karşı artan şiddet… Organizasyonun uğruna tam bir “temizleme” operasyonuna girişen polis genel evlere baskın yapıyordu.
1723
1823
1923
2023
2123
2223
Bunun sonucunda Dünya Kupası sırasında Brezilya’da seks işçiliği azalmış gibi görünse de başka bir sorun doğdu. Seks işçileri müşterilerini kendi evlerine götürmek zorunda kalıyor; bu da onları fiziksel ve cinsel şiddete, saldırıya ve hırsızlığa daha açık hale getiriyordu.
2323
Brezilya’da Dünya Kupası uğruna yaşanan bu değişim en çok çocukları vurdu. UNICEF’e göre yaşları 10-17 arasında değişen 3 milyon çocuk Brezilya’da çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Yani futbol bir yandan ülke çocuklarının umudunu beslerken diğer yandan onları sömüren endüstrilerin ekmeğine de yağ sürmüş oldu.