Brezilya gece kulübü yangınının ardından
31 Ocak 2013 18:53
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Brezilya'nın Santa Maria şehrinde gerçekleşen yangında 242 kişi hayatını kaybetti.
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Yangının çıktığı Kiss Club'da 3 yangın çıkışı bulunuyordu.
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Görgü tanıklarının açıklamalarına göre kulübün sahipleri yangın çıkışlarının kullanımını engellediler.
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Mekanın sahibi ve çalan DJ'er göz altında.
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Yangının ardından protesto yürüyüşü düzenlendi.
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Cesetler teşhis edilmeleri için bir spor salonunda toplandı.
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