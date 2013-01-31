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Brezilya gece kulübü yangınının ardından

31 Ocak 2013 18:53

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Brezilya'nın Santa Maria şehrinde gerçekleşen yangında 242 kişi hayatını kaybetti.

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Yangının çıktığı Kiss Club'da 3 yangın çıkışı bulunuyordu.

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Görgü tanıklarının açıklamalarına göre kulübün sahipleri yangın çıkışlarının kullanımını engellediler.

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Mekanın sahibi ve çalan DJ'er göz altında.

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Yangının ardından protesto yürüyüşü düzenlendi.

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Cesetler teşhis edilmeleri için bir spor salonunda toplandı.

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