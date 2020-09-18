Brezilya'da tropikal Pantanal sulak alanları temmuzdan bu yana yanıyor; uzmanlar kaçamayan hayvanlar için endişe duyuyor
Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında temmuz ayı ortasından bu yana binlerce yangın çıktı. Yangınlar, ABD'nin New York şehrinden gazla alanı yaktı. Biyolojik açıdan çok çeşitli olan bu alanda yangınlar hayvanları da etkiliyor
18 Eylül 2020 08:04
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Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında temmuz ayı ortasından bu yana binlerce yangın çıktı. Yangınlar, ABD'nin New York şehrinden gazla alanı yaktı. Biyolojik açıdan çok çeşitli olan bu alanda yangınlar hayvanları da etkiliyor
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Bilim insanları, Avustralya'dan ABD'nin batı eyaletlerine çıkan yangınlara bakarak bunun "yeni normal" olabileceğinden endişeleniyor.
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Pantanal normal şartlarda su kaynakları ve stratejik lokasyonuyla biliniyordu. Brezilya'nın yağmur ormanları ile Paraguay'ın kuru ormanları arasında bulunan Pantanal hayvanlar için çok önemli bir yaşam alanıydı.
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Pantanal yaklaşık 12 bin omurgalı hayan türüne ev sahipliği yapıyordu. Bu türlerin 36'sının nesli tükeniyor. Yukarıdaki resimde yangında hayatını kaybetmiş bir kayman gözüküyor.
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Pantanal'da birçok Jaguar yaşıyor. Bu jaguarların birçoğu yangınlar sebebiyle yemek ve su bulamıyor. Reuters'ın aktardığına göre birçoğunun ciğerleri yangında zarar gördü.
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Yangında hayvanların patileri de yanıyor. Avustralya'da benzer durum koalalarda gözlemlenmişti.
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Uzmanlar, yangınlarda kaç hayvanın öldüğünü hesaplamanın imkansız olduğunu söylüyo
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Brezilya'da tropikal Pantanal sulak alanları temmuzdan bu yana yanıyor; uzmanlar kaçamayan hayvanlar çin endişe duyuyor