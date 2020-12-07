Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston: Hâlâ koku ve tat alamıyorum
Breaking Bad dizisinin başrollerinden Bryan Cranston, 5 ay önce yaşadığı Koronavirüs'ün etkilerinin devam ettiğini açıkladı.
07 Aralık 2020 10:39
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5 ay önce Koronavirüs'e yakalanan ve iyileşen Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston, koku ve tat duyusunun geri gelmediğini söyledi.
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Cranston, temmuz ayında Covid-19'a yakalandığını açıklayan bir video paylaşmıştı.
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Yalnızca hafif belirtiler gösterdiğini söyleyen Cranston, "Çok şanslı" olduğunu dile getirmişti.
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The Ellen DeGeneres Show'a katılan Cranston, devam eden tek belirtisi kaldığını aktararak, "Tat ve koku alma kabiliyetimin bir kısmını kaybettim" dedi.
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64 yaşındaki oyuncu " "Tüm ciddiyetine rağmen çok şanslıydık. Birkaç gün acı çektik ancak yatağa düşürmeye yetecek cinsten değildi. Yaklaşık üç saat boyunca ateşim 37,25 dereceydi ve ardından bir hafta boyunca sadece yorgunluk oldu" dedi.
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Tat ve koku kaybının hangi boyutta olduğunu açıklayan Cranston "Sanırım yaklaşık yüzde 75'i geri geldi ancak birisi kahve hazırlarken mutfağa girdiğimde kokusunu alamıyorum" diye konuştu.
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Koronavirüs'ü atlatmasının ardından Cranston, Covid-19 antikoru taşıyan kan plazmasının bir kısmını Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Kan ve Trombosit Merkezi'ne bağışlamıştı.