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Brand Finance, en değerli 50 giyim markasını açıkladı

13 Nisan 2021 09:35

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Brand Finance, en değerli 50 giyim şirketini sıralayan “Apparel 50” listesini yayımladı.

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1-Nike

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2-Gucci

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3-Louis Vuitton

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4-Adidas

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5-Chanel

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6-Zara

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7-Uniqlo

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8-H&M

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9-Cartier

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10-Hermes

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Bu yılın en hızlı büyüyen markası yüzde 68’lik bir büyümeyle 2,7 milyar dolar değerine ulaşan Fila oldu. Geçtiğimiz yıl listenin 50. Sırasında yer alan Fila, bu yıl 33. sıraya yükseldi.

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Spor ve dış mekan konusunda lider olan markalar arasında yer alan The North Face 16. sırada, Anta 17. sırada, Puma 20. sırada ve Under Armour 29. sırada yer aldı.

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