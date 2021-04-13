Brand Finance, en değerli 50 giyim markasını açıkladı
13 Nisan 2021 09:35
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Brand Finance, en değerli 50 giyim şirketini sıralayan “Apparel 50” listesini yayımladı.
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Bu yılın en hızlı büyüyen markası yüzde 68’lik bir büyümeyle 2,7 milyar dolar değerine ulaşan Fila oldu. Geçtiğimiz yıl listenin 50. Sırasında yer alan Fila, bu yıl 33. sıraya yükseldi.
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Spor ve dış mekan konusunda lider olan markalar arasında yer alan The North Face 16. sırada, Anta 17. sırada, Puma 20. sırada ve Under Armour 29. sırada yer aldı.
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