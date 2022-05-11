Borussia Dortmund'un dünya futboluna kazandırdığı yıldızlar
11 Mayıs 2022 15:35
113
Borussia Dortmund forması giyen birçok futbolcu kariyerinde çarpıcı bir yükseliş yaşadı. Alman devinin genç yaşta formasını giydirdiği ve daha sonra yüksek bonservis bedeliyle elinden çıkardığı son isim Erling Haaland oldu. İşte dünya futboluna büyük bir vitrin olan Dortmund'un yıldız isimleri:
213
Erling Haaland - Haaland, Mino Raiola'nın sözleşmesine koyduğu serbest kalma maddesinden (75 milyon Euro) daha az bir bedel olan 60 milyon Euro ile Manchester City'ye imza attı. Norveçli yıldız, Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında Dortund'a katılmıştı.
313
Robert Lewandowski - Son yıllarda rekorları altüst eden Robert Lewandowski, 2010 yılında Lech Poznan'dan 4,7 milyon Euro karşılığında Dortmund'a imza atmıştı. Polonyalı forvet, 2014 yazında Bayern Münih'e ücretsiz transfer olmadan önce Signal Iduna Park'taki günlerinde çarpıcı bir yükseliş yaşadı.
413
Ousmane Dembele - Borussia Dortmund'un bir başka mükemmel oyuncu cevheri Ousmane Dembele, 2016 yazında Rennes'den 35 milyon Euroya Alman kulübüne geldi. Sadece 12 ay sonra Barcelona, kanat oyuncusu için 140 milyon Euro ödeme yaptı.
513
Pierre-Emerick Aubameyang - Pierre-Emerick Aubameyang, 2013 yazında Saint-Etienne'den 13 milyon Euro karşılığında Dortmund'a imza attı. Kendisini Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri haline getiren Aubameyang, 5 yıl sonra 63 milyon Euro'luk bedelle Arsenal'e katıldı.
613
Alexander Isak - Dortmund 2017'de Alexander Isak için İsveç ekibi AIK'a 8 milyon Euro öderken, 2 yıl sonra Real Sociedad 15 milyon Euro ile 22 yaşındaki forveti İspanya'ya taşıdı.
713
Jadon Sancho - Jadon Sancho, 2017 yılında Manchester City akademisinden ayrılarak 8 milyon Euroluk bir anlaşmayla Dortmund'a katılmıştı. İngiliz kanat oyuncusu Almanya'da geçirdiği süre boyunca parladı ve 2021 yazında 85 milyon Euro karşılığında Manchester United'a imza attı.
813
İlkay Gündoğan - 2011 yılında Dortmund, Nürnberg'den orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı 5 milyon Euroya renklerine bağladı. Alman futboluna yön veren isimlerden olan İlkay, 2013'te Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan takımın önemli bir parçasıydı. Futbol dünyasında zirve gören yıldız futbolcu, 2016'da Manchester City'ye 27 milyon Euroya imza attı.
913
Christian Pulisic - Pulisic, 2015 yılında Avrupa futbolunda neredeyse bilinmeyen bir forvet olarak Borussia Dortmund'a geldi. ABD'li futbolcunun yükselişi dikkat çekti ve 4 yıl sonra Chelsea'ye 64 milyon Euroluk bir anlaşmayla katıldı.
1013
Mats Hummels - Hummels'in kariyeri, Bayern Münih ve Dortmund arasında gidip gelmesinden ibaret. Defans oyuncusu 2009'da Bayern akademisinden Dortmund'a 4 milyon Euroya transfer olurken, 2016'da Münih'e 35 milyon Euroya döndü. Hummels, 2019'da Dortmund'a 30 milyon Euroluk bir anlaşmayla adım attı.
1113
Henrikh Mkhitaryan - 2013 yılında 27 milyon Euro ile Alman kulübüne katılan Mkhitaryan, 3 yıl sonra Manchester United yıldız futbolcu 42 milyon Euro karşılığında anlaşma imzaladı.
1213
Mario Götze- Gotze kariyerine Dortmund akademisinde başladı ve 2013'te Bayern'e imza atmadan önce kendisini dünya futbolunun en iyi genç oyuncularından biri olarak kabul ettirdi. Bu anlaşma 37 milyon Euro değerindeydi ve kariyerinin en önemli olayı bir yıl sonra Almanya adına 2014 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı zaferi getirmesiydi.
1313
Nuri Şahin - Şimdilerde teknik direktörlük kariyerinde parlayan Nuri Şahin, Dortmund'da geçirdiği süre boyunca kulübün akademisinden geçerek sıradışı bir genç oyuncu olarak ortaya çıktı. 2011 yazında Real Madrid onu 10 milyon Euroya kadrosuna kattı ancak sakatlıklar nedeniyle Estadio Santiago Bernabeu'da parlayamadı.