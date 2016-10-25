Bölük toplan: İsmet Amca ve her sabah beslediği kedi bölükleri
25 Ekim 2016 22:16
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Çanakkale’de yaşayan emekli İsmet Amca 35 yıldır her sabah sokaktaki kedi dostlarını besliyor.
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İsmet Amca, kordon boyunda farklı yerlerde ki yaklaşık 100 kediyi, 3 gruba ayırmış. Bu gruplara ‘bölük’ şeklinde hitap ediyor.
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Kediler minik bir asker olduklarını o kadar kabullenmişler ki İsmet Amca’nın “bölük toplan” komutunu duyduklarında hemen çıkıveriyorlar.
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İsmet Amca Şöyle diyor: “Yaptığım işten gurur duyuyorum ve bütün vatandaşlarımızdan da hayvanları sevmesini istiyorum. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevme. İskeleden bisikletle gelirken, alana yaklaştığım zaman bağırıyorum; ‘1. bölük toplan’ diye. Hepsi içtima oluyor. Gelip hepsi karşılar beni. Ondan sonra bisikletimi dayarım. Hepsi peşimden toplanır. ‘Haydi, içtimaya’ dediğimde hepsi yemek verdiğim alana gider. Burada balığı poşetiyle koyarım, hiçbir tanesi gidip içinden almaz ben vermeden. Bir de kuşlarımız var. Onlar inemedi bu sabah kediler olduğu için. Tenha oldu mu gelirler. Onlar da uçaksavar.”