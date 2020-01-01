Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
01 Ocak 2020 23:43
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı.
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Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi.
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Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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