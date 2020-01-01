T24 LogoT24 Logo

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

01 Ocak 2020 23:43

111

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

211

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı.

311

Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

411

Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

511

Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

611

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

711

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

811

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

911

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

1011

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

1111

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

ETİKETLER

Bolu Dağıkar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24