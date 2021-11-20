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Bolşevik Devrimi'nden 104 yıl sonra; Sovyetler Birliği'nden geriye kalanlar, tarih sayfaları ve terk edilmiş binalar

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1991'de dağıldı. Eski ABD başkanı Reagan'ın deyimiyle "Kötülük İmparatorluğu"nu, Lenin'in deyimiyle "Komünist Ütopya"yı oluşturan cumhuriyetler bağımsız devletler haline geldi. SSCB tarafından inşa edilen birçok yapı, dağılmadan sonra bir daha kullanılmadı. The Guardian, terk edilen yapılardan bazılarını derledi...

20 Kasım 2021 11:47

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1991'de dağıldı. Eski ABD başkanı Reagan'ın deyimiyle "Kötülük İmparatorluğu"nu, Lenin'in deyimiyle "Komünist Ütopya"yı oluşturan cumhuriyetler bağımsız devletler haline geldi. SSCB tarafından inşa edilen birçok yapı, dağılmadan sonra bir daha kullanılmadı. The Guardian, terk edilen yapılardan bazılarını derledi...

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1970'lerde gizli bir araştırma merkezine yerleştirilen Tesla bobini prototipi

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Ermenistan'da terk edilmiş bir Sovyet lokomotifi.

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Ermenistan'da eski bir teknik üniversitedeki terk edilmiş fıskiye.

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Terk edilmiş bir okulun spor salonu

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Otel 122

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Bir üniversitenin bodrum katında Missak Manouchian, Friedrich Engels ve Karl Marx

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Riga'da bir derslik

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Moskova'da bir spa

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Çernobil'in birkaç kilometre uzaklığındaki hayalet kasaba, Priptyat

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Ukrayna'da eski bir sanatoryumun tiyatro salonu

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Eski bir tekstil fabrikası

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