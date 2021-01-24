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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

24 Ocak 2021 10:41

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Boğaziçililer, üniversitenin mezunları ve sevenleri üniversiteye yapılan kayyım rektör atamasına tepki olarak New York’ta toplandı.

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New York’un “Boğaz’ı”, Hudson Nehri’nin üzerine yapılan dünyanın en uzun ilk asma köprüsü Brooklyn Köprüsü’ne bakan bir meydanda toplanan Boğaziçi dostları, “Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!” diyerek, Bogazici Üniversitesi’ne atanan, eski AKP’li siyasetçi Melih Bulu’yu protesto etti.

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Üniversite akademik özgürlüğüne, bağımsızlığına ve demokratik değerlerine karşı bir darbe olarak gördekleri atamayı eleştirenler, daha sonra Brooklyn Köprüsü’ne bakan çitlere bir çift kelepçe taktılar.

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Kelepçenin anahtarını Atlantik’e bağlanan Hudson’a atan Bogazici dostları ve mezunları, Bogazici Üniversitesi hoca, öğrenci ve personeline desteklerini bildirdiler.

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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Boğaziçililer, New York'ta rektör atamasını protesto etti

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