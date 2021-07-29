Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbeti 207. gününde: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerinin rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptıkları eylem 207'nci güne girdi. Akademisyenler, "Feyzin Erçin Yalnız Değildir" dövizleri ve “Can Candan Yalnız Değildir” yazılı fotoğrafları taşıdılar.
29 Temmuz 2021 17:31
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Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemleri 207. gününe girdi.
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Prof.Dr Melih Bulu'nun 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasından sonra da devam ediyor.
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Rektör Yardımcısı Naci İnci'nin vekaleten rektör olarak atanmasının ardından akademisyenler eylemlerini sürdürüyor.
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30'uncu haftasına giren eylem 207. gününde.
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek 137'nci kez rektörlük binasına sırtlarını döndüler.
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Akademisyenler, "Feyzin Erçin Yalnız Değildir" dövizleri ve “Can Candan Yalnız Değildir” yazılı fotoğrafları taşıdılar.
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Akademisyenler, nöbetin ardından asılsız gerekçeler ile hukuksuz bir şekilde görevden alınan meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi gerçekleştirdiler.
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, meslektaşları görevlerine iade edilene kadar her gün Rektörlük binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıklamışlardı.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde, 1 Haziran'da akademisyen Feyzi Erçin'in, 16 Temmuz'da ise öğretim görevlisi Can Candan'ın derslerine son verilmişti.