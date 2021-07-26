Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler 134'üncü kez nöbette: Can Candan yalnız değildir!
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler nöbet eyleminin 134'üncüsünde bir kez daha “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi. Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Naci İnci'nin görevden aldığı Dr. Can Candan'ın fotoğraflarını taşıdı. Candan'a destek için oturma eylemi başlattı.
26 Temmuz 2021 14:54
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Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbet eylemi 30. haftasına girdi.
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Prof. Dr. Melih Bulu’nun üniversiteye Rektör atanmasıyla başlayan eylemin 134'üncüsünde akademisyenler "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek bir kez daha rektörlüğe sırtlarını döndü.
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Bulu'nun görevden alınmasının ardından vekaleten Rektörlüğe atanan Naci İnci'nin görevden aldığı Dr. Can Candan'a destek veren akademisyenler üzerinde Candan'ın resminin bulunduğu, "Can Candan yalnız değildir" yazılı dövizler taşıdı.