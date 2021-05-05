Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Rektör Melih Bulu sonrasında üniversitede oluşan zararları 'Hasar Tespit Raporu' adı altında paylaştı.
05 Mayıs 2021 19:28
1 30 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından akademisyen, memur ve öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor. 2 30 Üniversitesi akademisyenleri, 'tam kapanma' nedeniyle nöbetlerine online olarak devam etti. 3 30 Sosyal medyada ise Hasar Tespit Raporu paylaşıldı. 4 30 İşte o raporlarlardan bazıları 5 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 6 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 7 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 8 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 9 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 10 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 11 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 12 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 13 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 14 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 15 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 16 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 17 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 18 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 19 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 20 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 21 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 22 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 23 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 24 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 25 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 26 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 27 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 28 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 29 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu' 30 30 Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'
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