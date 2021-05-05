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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Rektör Melih Bulu sonrasında üniversitede oluşan zararları 'Hasar Tespit Raporu' adı altında paylaştı.

05 Mayıs 2021 19:28

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından akademisyen, memur ve öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor. 

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Üniversitesi akademisyenleri, 'tam kapanma' nedeniyle nöbetlerine online olarak devam etti.

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Sosyal medyada ise Hasar Tespit Raporu paylaşıldı.

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İşte o raporlarlardan bazıları

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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Boğaziçi akademisyenlerinden 40 maddelik 'Hasar Raporu'

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