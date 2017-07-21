Ege'deki depremin ardından Twitter'daki 'zina' yorumları tepki çekti
21 Temmuz 2017 20:33
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Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve Datça başta olmak üzere tüm Ege'de hissedildi. Yunanistan'ın Kos Adası'nda 1'i Türk 2 kişi yaşamını yitirdi. Tarihi Defterdar İbrahim Efendi Cami'nin minaresi yıkıldı.
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'Deprem' etiketi kısa sürede Twitter'da TT listesine (En çok konuşulan konular) girdi. Birçok kişi depremle ilgili geçmiş olsun mesajı paylaşırken troller ise şaşırtmadı: Depremin oluş nedenini 'laikliğe' bağlayan troller, çok mutlu olduklarını belirtti. Tepkilerin ardından, trollerin bazıları hesabını kilitledi. Twitter'da paylaşılan insanlık dışı deprem yorumlarından bazıları: