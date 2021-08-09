Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
09 Ağustos 2021 15:22
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde zarar gören ormanlık alanlar, havadan ve karadan görüntülendi.
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Her iki ilçeye ait birçok mahallede etkili olan orman yangınlarında yüzlerce hektarlık alan küle döndü, ormandaki canlılar yaşamını yitirdi.
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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