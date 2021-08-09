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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

09 Ağustos 2021 15:22

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde zarar gören ormanlık alanlar,  havadan ve karadan görüntülendi.

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Her iki ilçeye ait birçok mahallede etkili olan orman yangınlarında yüzlerce hektarlık alan küle döndü, ormandaki canlılar yaşamını yitirdi.

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

2534

Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

2634

Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

2734

Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

2834

Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

2934

Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

BodrumMilasormanyangınyananalan
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