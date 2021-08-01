Bodrum'da korkulan oldu; Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı, tahliyeler başladı
Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Mahalleliler çaresizce evlere sıçrayan yangını söndürmek için uğraş veriyor.
01 Ağustos 2021 15:25
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Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum'un Mazı Mahallesi’ne sıçradı.
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Bodrum'da korkulan oldu, alevler evlere sıçradı
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Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı.
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Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor.
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Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı.
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Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.
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Alevler evini tehdit eden köylülerden 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Merve Kuşlar, "Gelinliğim içerde. Gelinliğim yanacak" diyerek, gözyaşı döktü. Kuşlar'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.
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Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölgede mahsur kalan 50 kadar köylü, mahalle meydanında toplanıp, endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi.
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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Mazı mahallesinde alevler evlere sıçradı
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