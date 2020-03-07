Boat Show başladı; işte Türkiye’de ilk kez sergilenen 10 tekne ve özellikleri
Boat Show Tuzla Kara Fuarı başladı. 7-15 Mart arası devam edecek fuar Viaport Marina’da düzenleniyor. Her bütçeye uygun deniz aracına ev sahipliği yapan fuarda ilk kez çift gövdeli yatlar da karaya çıkıyor. Toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen 150’den fazla teknenin yer alacağı fuarda, Türkiye’de ilk kez sergilenecek 10 modeli seçtik. Kaynak: Yacht Türkiye Dergisi
07 Mart 2020 17:47
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Boat Show Tuzla Kara Fuarı başladı. 7-15 Mart arası devam edecek fuar Viaport Marina’da düzenleniyor. Her bütçeye uygun deniz aracına ev sahipliği yapan fuarda ilk kez çift gövdeli yatlar da karaya çıkıyor. Toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen 150’den fazla teknenin yer alacağı fuarda, Türkiye’de ilk kez sergilenecek 10 modeli seçtik. Kaynak: Yacht Türkiye Dergisi
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Bali 4.1 - Fransız Catana Group’un çatısı altındaki Bali Catamarans, 12,35 metre boyunda ve 6,72 metre genişliğindeki 4.1’in dünya prömiyerini 2018’de yapmıştı. Bali 4.1’in dış tasarımı Xavier Faÿ, iç tasarımı ise Lasta Design Studio imzalı. Teknenin sadece bir bank bulunan havuzluğu, tamamen açılabilen kapı sayesinde salonla birleşiyor. Baş güvertede file yerine sert platform tercih edilmiş. Burası bir yemek ve güneşlenme bölümüyle verimli şekilde değerlendirilmiş. Flybridge’te ise dümen, yelken vinçleri ve bir güneşlenme minderi mevcut. Katamaranın ana yelken alanı 48, cenova alanı 33 metrekare. gövdelerine isteğe bağlı üç veya dört kamara yerleştirilebiliyor. Tam boy: 12,35 m Su hattı boyu: 11,60 m En: 6,72 m Su çekimi: 1,12 m Ağırlık: (yüksüz) 9 t Yakıt kapasitesi: 400 lt Su kapasitesi: 800 lt Toplam yelken alanı: 81 m2 Motor: 2x20/2x40 bg Yanmar İletişim www.catalogicyachts.com Başlangıç fiyatı: 326.950 Euro
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Bavaria C42 - Bavaria Yachts’ın dünya prömiyerini sene başında Boot Düsseldorf’ta gerçekleştirdiği modeli Cosutti Yacht Design imzalı. 12,38 metrelik tekne, 11,27 metrelik uzun su hattı boyuna ve 100,60 metrekarelik büyük bir yelken alanına sahip. Hafif havalarda da rüzgâra daha yakın seyredebilmek için 85 metrekarelik Code 0 ya da pupaya yakın apaz seyirler yapmak için 140 metrekarelik asimetrik balon kullanılabiliyor. Yelkenli tekne isteğe bağlı iki ila üç kamaralı ve bir ya da iki banyolu olarak düzenlenebiliyor. Fuarda üç kamaralı ve tek banyolu versiyon sergileniyor. Tam boy: 12,38 m Su hattı boyu: 11,27 m En: 4,29 m Su çekimi: 2,10 m Ağırlık: 9,678 kg Yakıt kapasitesi: 210 lt Su kapasitesi: 460 lt Toplam yelken alanı: 100,60 m2 Motor: 39 bg Yanmar İletişim: www.bavariayat.com Başlangıç fiyatı: 157.900 Euro
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Boston Whaler 330 Outrage - ABD’li Boston Whaler’ın geçen yıl suya indirdiği 10 metrelik modeli, derin V gövdesi, yüksek borda yapısı ve özel batmaz Unibond üretim teknolojisi ile açık denizlerde de güvenle kullanılabiliyor. En az 500, en fazla 800 beygirlik motor önerilen tekne, iki adet 400 beygirlik motorla 49 knot hıza kadar çıkabiliyor. 330 Outrage’in menzili ise 207 deniz mili. Konsolun altına tuvalet de konulan tekne balıkçılığa da uygun. Fiber tavandaki olta tutucuların sayısı beş, fakat isteğe bağlı artırılabiliyor. Tam boy: 10,08 m En: 3,10 m Su çekimi: 0,55 m Deplasman: (motorsuz) 4,083 kg Yakıt kapasitesi: 1135 lt Su kapasitesi: 151 lt Motor: 2x300/350/400 bg Mercury Verado İletişim: www.denizyachting.com Başlangıç fiyatı: 283.254 Dolar
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First Yacht 53 - Beneteau’nun performans odaklı serisi First’ün 17,16 metrelik üç kamaralı modeli, America's Cup tecrübesine sahip Roberto Biscontini ile Lorenzo Argento işbirliğinde tasarlandı. Dünya prömiyeri geçen yıl Cannes’da yapılan teknenin güvertesi, çok düşük yüksekliğe sahip kasara sayesinde dümdüz ilerliyor. Bu sayede kıçtaki çift dümenin görüş açısı da iyileşiyor. Lazaret bölmesine 2,40 metrelik bot konabilen tekne standart donanımında alüminyum, isteğe bağlı olarak da ağırlığı 100 kg azaltan karbon direkle geliyor. Harken Performa self-tailing (kendinden kilitli) vinçleri ve sarma cenovası olan teknenin ana yelken alanı 91, yüzde 105 cenova alanı 82 metrekare. Tam boy: 17,16 m Su hattı boyu: 15,40 m En: 5 m Su çekimi: 2,50/3 m Deplasman: 15,5 t Yakıt tankı: 400 lt Su tankı: 720 lt Motor: 80 bg Yanmar Toplam yelken alanı: 196 m2 İletişim: www.tezmarin.com Başlangıç fiyatı: 482.800 Euro
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R-evolution X36 - İtalyan MAR.CO’nun (MARine COStruzioni), R-evolution X36 modeli ilk kez bir fuarda sergileniyor. Markanın amiral gemisi olan sert tabanlı şişme botun boyu 10,73, genişliği 3,64 metre. 2 bin 400 kg ağırlığındaki teknenin en fazla üç adet 450 beygirlik dıştan takma motorla güçlendirilmesi öneriliyor. 300’er beygirlik üçüz motorla R-evolution X36’nın en yüksek hızı 55 knot’a ulaşıyor. Tekne standart donanımında, 70 litrelik buzdolabı, konsolun altına yerleştirilen tuvalet, suya inip çıkmak için kullanılan teleskopik merdiven, duş sistemi gibi birçok özelliği barındırıyor. Tam boy: 10,73 m En: 3,64 m Ağırlık: 2.400 kg Yakıt kapasitesi: 750 lt Su kapasitesi: 150 lt Motor: (dıştan takma) 3x300/350/450 bg İletişim: www.hnfyachting.com Fiyat belirtilmedi
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Mazu 82 - Türk üretici Mazu Yachts’ın amiral gemisi Mazu 82, 23,99 metrelik boyuyla Tuzla Boat Show Kara Fuarı’nda da sergilenen en büyük model. 5,90 metre genişliğindeki teknenin dış tasarımı firmanın kurucusu Halit Yukay, iç tasarımı ise Tanju Özelgin imzalı. Alt güvertede, başaltına mürettebat bölümü, ardına tüm genişlikten faydalanacak şekilde ana kamara konmuş. Kıçta da kendi banyolarına sahip çift kişilik iki konuk kamarası bulunuyor. Üç adet 1000 beygirlik Volvo Penta IPS motorla Mazu 82’nin seyir hızı 35, en yüksek hızı 40 knot’a ulaşıyor. Tekne bu yaz Türk sahibine teslim edilecek. Tam boy: 24,50 m En: 6,10 m Su çekimi: 1,50 m Deplasman: 45 t Yakıt kapasitesi: 6.000 lt Su kapasitesi: 1000 lt Motor: 3x1000 bg Volvo Penta IPS 1350 İletişim: www.denizyachting.com Fiyat belirtilmedi
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Monte Carlo Yachts 66 - Fransız Beneteau Group’un, yönetici kadrosu ve tasarım ekibi İtalyanlardan oluşan lüks motoryat markası Monte Carlo Yachts, 20,11 metrelik modelinin dünya prömiyerini geçen yıl Cannes’da gerçekleştirdi. Nuvolari Lenard Design Studio imzalı yatın genişliği 5,20 metre, deplasmanı ise 36 ton. Monte Carlo Yachts’ın en küçük modeli MCY 66, 1000’er ya da 1200’er beygirlik çift MAN motorla güçlendirilebiliyor. Yatın en yüksek hızı 30 knot’a kadar çıkıyor. Seçilen motora göre seyir hızı 24 veya 26 knot’a ulaşıyor. Alt güvertesinde tümü banyolu üç kamaraya sahip. Tam boy: 20,11 m En: 5,20 m Su çekimi: 1,13 m Deplasman: 36 t Yakıt kapasitesi: 3.500 lt Su kapasitesi: 750 lt Motor: 2x1000/1200 bg MAN İletişim: www.tezmarin.com - Başlangıç fiyatı: 1.700.000 Euro
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Nautitech 46 Fly - Alman Bavaria Group’un çatısı altındaki Fransız Nautitech Catamarans, 46 Fly modelini 2016’da suya indirmişti. 13,79 metre boyunda, 7,54 metre genişliğindeki teknenin iç tasarımı 2019’da Roseo Design tarafından yenilendi. Eski versiyonda kuzine salonun iskele önünde konumlanırken, yeni versiyonda sancak kıçta yer alıyor. Alt güverte eskiden üç kamara ve tuvalet ile iki duş ya da dört kamara ve tuvalet ile iki duşla sunulurken, şimdi hem üç hem dört kamaralı versiyonda her kamaranın kendi duşu ve tuvaleti mevcut. Dış tasarımı Marc Lombard’ın imzalı katamaranın dümen mahalli havuzluğun kıçında bulunuyor. Boydan boya çıtalı ana yelkeni 69, kendinden tramolalı flok ise 38 metrekare. Tam boy: 13,79 m Su hattı boyu: 13,71 m Genişlik: 7,54 m Draft: 1,45 m Ağırlık: (boş) 11,4 t Yakıt kapasitesi: 600 lt Su kapasitesi: 600 lt Toplam yelken alanı: 107 m2 Motor: 2x40 bg Volvo Penta dizel Saildrive İletişim: www.bavariayat.com - Başlangıç fiyatı: 469.650 Euro
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Swift Trawler 41 - Benetau’nun Swift Trawler serisinde yer alan 13,43 metrelik tekne Andreani Design’ın imzasını taşıyor. Dünya prömiyeri Eylül 2019’da Cannes’da gerçekleştirilen teknenin Sedan ve Fly olmak üzere iki versiyonu mevcut ve bu fuarda flybridge’li model sergileniyor. İki adet 270 beygirlik Volvo motorla güçlendirilen Swift Trawler 41’in en yüksek hızı 21 knot’a kadar çıkabiliyor. Alt güvertesinde beş kişinin konaklayabileceği teknede ayrıca kokpitteki oturma grubu da çift kişilik yatağa dönüştürülebiliyor. Kaptan koltuğunun oturma grubuna doğru çekilebilmesi veya havuzluktaki koltuğun ileri alınabilmesi ise teknenin fonksiyonel özelliklerinden bazıları… Tam boy: 13,43 m En: 4,20 m Su çekimi: 1,15 m Deplasman: (Fly) 11.040 kg Yakıt tankı: 1170 lt Su tankı: 400 lt Motor: 2x270 bg Volvo İletişim: www.tezmarin.com - Başlangıç fiyatı: 362.800 Euro*
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X0 270 Front Cabin - Finlandiyalı XO Boats’un bu modeli 8,60 metre boyunda ve 2,59 metre genişliğinde. XO 270 Front Cabin, askeri standartlarda üretilen alüminyum gövdesiyle öne çıkıyor. Derin V şeklindeki gövde yapısıyla da her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Tek 250-350 ya da çift 150-250 beygirlik dıştan takma motorla güçlendirilmesi önerilen tekneye isteğe bağlı 260/360 beygirlik bir motor içten yerleştirilebiliyor. En yüksek hızı 40 knot’ı aşan teknede yan yürüme yolları olmadığı göze çarpıyor. Dümen bölümü ile salonun bulunduğu, isteğe bağlı kuzine de eklenebilen kapalı kokpitten ön güverteye açılan kapı mevcut. Başaltında ise iki kişilik yatak ve tuvalet var. Tam boy: 8,60 m En: 2,59 m Su çekimi: 0,95 m Ağırlık: (motorsuz) 2250 kg Yakıt kapasitesi: 315 lt Su kapasitesi: (opsiyonle) 45 lt Motor: 250/500 bg (dıştan takma)-260/360 bg (içten takma) İletişim: www.tezmarin.com - Kampanyalı fiyatı: 129.000 Euro