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BMC Ekoloji ve Evrim'in “Yılın Doğa Fotoğrafları” yarışmasının kazananları belli oldu

14 Ağustos 2021 12:55

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BMC Ekoloji ve Evrim'in “Yılın Doğa Fotoğrafları” yarışmasının kazananları belli oldu

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Uluslararası bilimsel bir dergi olan BMC Ekoloji ve Evrim'in her yıl düzenlediği “Yılın Doğa Fotoğrafları” yarışmasının kazananları açıklandı. Son yıllarda gezegenimizin dört bir yanında etkisini artıran küresel ısınma ve çevre kirliliğin, ekolojik çeşitliliğe verdiği zarar tüm boyutlarıyla gözler önüne serildi.

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Fotoğraflar, Avustralya’daki Büyük Set Resifi nden Sibirya’daki Baykal Gölü’ne kadar dünyanın hayvan ve bitki yaşamının yok oluşunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

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İşte seçilen diğer fotoğraflar şöyle:

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