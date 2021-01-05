BluTV yeni yapımlarını duyurdu

BluTV, 2020 yılında seyircisine 10 bin saatlik geniş bir içerik seçkisi sunarken bunu 2021 yılında yeni içerikleriyle %50 artırarak 15 bin saate çıkarmayı hedefliyor. BluTV, 2021 yılında seyirci ile buluşacak yeni içeriklerini açıkladı.
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Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak’ın oturduğu; her şeyini kaybetmiş bir yapımcının 1960’lı yılların Türkiyesi’nde Yeşilçam Sineması’nda yeniden doğma ve aşkı bulma hikayesini konu olan ‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’, oyuncu kadrosu ve efsanevi bir döneme ışık tutmasıyla BluTV’nin bu sezona damga vuracak özel yapımlarının başında geliyor.
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Sıfır Bir’in yapımcılarının yeni projesi; sosyal medya fenomenleri Doğanay, Uzun Makarna, Semih Varol ve Sera’nın da içinde bulunduğu; üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup genci merkezine alan ‘HİÇ’ de BluTV’nin 2021’de yayına başlayacak projelerinden...
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Bununla beraber, bir yandan ‘Bonkis’ adını verdiği kafesini ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da ilişki durumu ve geçmiş ilişkileri tarafından köşeye sıkıştırılan, hayalperest ve inatçı Deniz’in trajikomik hikayesi ‘Bonkis’ de BluTV’de seyirciyle buluşacak. Deniz Tezuysal’ın hem yazıp hem oynadığı dizide Vildan Atasever, Sergen Deveci ve Öykü Naz Altay gibi isimler buluşuyor.
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Kafası karışık ajans başkanı ve farklı kişiliklere sahip çalışanlarının her gün karşı karşıya kaldığı gündelik krizlerinin komik bir dille anlatıldığı ‘Acans’ yeni yılda dijital platformda olacak. Reklam dünyasının kapılarını aralayacak olan dizi, Bülent Emin Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’yı bir araya getiriyor.
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Hayatında hiçbir konuda başarılı olamayan Doğu’nun etrafında onu destekleyen kimse olmamasına ve gülünecek pek de bir şey bulamadığı hayatına rağmen komedyen olma serüvenini gözler önüne seren, Doğu Demirkol’un yazdığı ve başrolünde yer aldığı ‘Doğu’ da BluTV’nin bu sezon için açıklanan projeleri arasında yer alıyor.
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İlk kitabını yazmaya çalışan bir yazar ve acılı genç bir kadının küçük bir tatil beldesinde başlayan tutkulu yasak aşklarını konu alan ‘Saklı’ da yeni sezonda BluTV’de izleyicilerin beğenisine sunulacak.
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Okan Bayülgen’in her bölüm farklı bir konuğuyla otelde konakladığı ve hayatın anlamına dair sohbetler gerçekleştirdiği programı ‘Renkli Rüyalar Oteli’ de bu sezoun yeni yapımları arasında yerini alırken; dövüş sporlarına gönül veren profesyonellerin ve amatörlerin iniş çıkışlarla dolu yaşantılarına tanık olacağımız ‘Dövüşçü’ ve İstanbul’un tarihi ile ön plana çıkan ikonik mahallelerinden Fatih Karagümrük’ü izleyicilere semtin insanlarının yaşamları üzerinden sunan ‘Mahallem Karagümrük’ adlı iki özel yapım belgesel de bu sezon BluTV’de izleyici karşısına çıkacak.
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Nil ve Deniz’in yeni maceralarına tanık olacağımız ‘Aynen Aynen’in 5. sezonu, Sıfır Bir’in yapımcılarının hayata geçirdiği ‘Sokağın Çocukları’nın 3. sezonu, BluTV’nin fenomenleşen özel yapım belgesellerinden Pavyon’un 2. sezonu ve iki haftada bir yayınlanan yeni bölümleriyle ünlü bir ismin eşliğinde gündelik konuları masaya yatıran İbrahim Selim’in şov programı ‘BOOM by İbrahim Selim’ 2021’de BluTV’de olacak.
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BluTV, yıllık üyeliklerde aylık 9.90 TL ödeme kampanyası ise 11 Ocak’a kadar devam ediyor. Yıllık abone olanlar bu içerikleri bu fiyattan izleyebilecek.