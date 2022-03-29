BluTV nisan takvimi belli oldu

Dijital içerik platformu BluTV’de nisan ayında yayınlanacak yapımlar belli oldu. İşte o yapımlar:
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FAKING HITLER - Her zaman iyi bir hikâye peşinde olan gazeteci Gerd Heidemann, Adolf Hitler tarafından yazılmış bir günlük olduğu haberini aldığında yüzyılın haberi için çalışmaya başlar. Ancak günlük Konrad Kujau adında sahtekar bir sanat tüccarı tarafından yaratılmıştır. Heidemann, Kujau’nun peşine düştüğünde daha birçok günlük olduğunu öğrenir ve saygın bir dergi olan Stern’ü günlükleri satın almak için büyük bir meblağ ödemeye ikna eder. Sadece çaylak bir muhabir olan Elisabeth Stöckel günlüklerin gerçekliğini sorgular ancak kimse onu dikkate almaz. Heidemann ise haberi küresel boyutta satmaya başlar.
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THE ALLEGATION - Dizi,1994 ve 1997 yılları arasında Almanya’nın Worms şehrinde 25 kişinin bir çocuk pornografisi çetesi yönetmekle suçlandığı duruşmayı konu alıyor.
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SENORİTA 89 - Büyük bir öneme sahip bir güzellik yarışmasına katılacak 32 genç kız, ilk bakışta cennet gibi ormanların arasındaki özel bir mülkte makyaj sanatçıları, eğitmenler ve hatta cerrahlardan oluşan bir ekiple birlikte 3 ay boyunca kampa girip rekabet eder. Kızlardan biri ölü bulununca, polis bir cinayet soruşturması başlatır ve bu yarışmalarının arkasındaki skandallar, estetik operasyonlar, cinsel tacizlerle dolu karanlık dünyanın perdesi aralanır.
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FLORENCE FOSTER JENKINS - Meryl Streep'in En İyi Kadın Oyuncu dalında bir kez daha Oscar'a aday olduğu filmde Streep'in yanında Hugh Grant, Simon Helberg ve Rebecca Ferguson başrolde yer alıyor. Film, kötü sesi ve nota bilgisi olmamasına rağmen opera sanatçısı olmak isteyen, müziğe tutkuyla bağlı zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins'in gerçek hikâyesini anlatıyor.
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DUMPLIN - Jennifer Anniston'ın başrolünü Danielle Macdonald ile paylaştığı komedi filminde, Willowdean, annesinin Dumplin' lakabı taktığı, fazla kilolu bir gençtir. Kilosuyla dalga geçilmesini umursamayan Willowdean, günün birinde Bo adında bir çocukla tanışır ve ona hissettikleri derinleştikçe kendi bedeni hakkında tereddütlere düşmeye başlar. Güvenini tazelemek için gençler arası güzellik yarışması Miss Teen Blue Bonnet'e katılmaya karar verir.
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MISSISSIPPI GRIND - Ryan Reynolds, Sienna Miller ve Ben Mendelsohn’ın başrolleri paylaştığı filmde, Gerry finansal sorunları ve kötü şansını tersine çevirmek için kendinden çok daha genç Curtis ile kaybettiklerini geri kazanma hayalleriyle güneye doğru araba yolculuğuna çıkar.
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PRIDE AND PREJUDICE AND ZOMBIES - Jane Austin ve Seth Grahame-Smith romanlarından senaryolaştırılan film, 19. yüzyılda İngiltere'de geçiyor. Ülkeyi zombilerden kurtarmak için uzak doğu dövüşleri ve silah kullanımında uzman olan Elizabeth Bennet sosyal önyargılardan sıyrılarak kendi takımını kurmalıdır.
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SERVING THE HAMPTONS - Film yıldızları ve milyarderlerin tatil beldesi Hamptons’ın en gözde restoranlarından 75 Main’in sahibi girişimci Zach (Zeynel) Erdem ve restoran çalışanlarının hayatlarına konuk olunuyor.
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GOLD RUSH: FREDDY DODGE'S MINE RESCUE - Yaklaşık 40 yıldır madencilikle uğraşan Freddy Dodge, sıkıntılar yaşayan maden sahiplerine işlerini yola koymalarına yardım etmek için yola çıkıyor.
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KEVIN HART'S MUSCLE CAR CREW - Oyuncu, komedyen, yapımcı ve araba koleksiyoncusu Kevin Hart, komedi ekibiyle birlikte otomobil koleksiyonculuğu dünyasına bakıyor.