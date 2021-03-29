BluTV nisan ayı takvimi belli oldu

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, usta yönetmen Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu BluTV’nin özel yapımı ‘Yeşilçam’ nisan ayında yayınlanacak. 1960’lı yıllara zaman yolculuğu yapacağımız ‘Yeşilçam’ 22 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.
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Platform, HBO dizisi ‘The Handmaid’s Tale’in yeni sezonunu üyeleriyle buluşturuyor. 28 Nisan’da Amerika’da yayınlanacak olan dizi, yeni sezonuyla hemen bir gün sonra 29 Nisan’da sadece BluTV’de izlenebilecek.
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Aynı zamanda, otuzlu yaşlarından önce multi-milyoner olan dört adamın gerçek hikayesini anlatan Norveç yapımı ‘Exit’ dizisinin 2. sezonu da yeni ayda izleyicilerin karşısına çıkacak.
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Ödüllü savaş filmi ‘Hurt Locker’ın yanı sıra felç geçiren bir editörün gerçek hayat hikayesini anlatan ‘Le Scaphandre et le Papillon’ ve insan hakları savunucusu bir avukatın adaletin yerini bulması için verdiği mücadeleyi merkezine alan ‘Just Mercy’ seçkide bulunan yapımlar arasında yer alacak.
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Başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı, idolü olarak gördüğü Amerikalı haydutun çetesine katılan Robert Ford’un zamanla yaşadığı dönüşümü seyirciye sunan ‘The Assasination of Jesse James by the Coward Robert Ford’ da izleyicilerle buluşacak.
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Yönetmen koltuğunda Clint Eastwood’un oturduğu, bir güvenlik görevlisinin 1996 yılında yaşanan bir bombalamayla suçlanmasını anlatan ‘Richard Jewell’ın yanı sıra Nisan ayında başrollerini Johnny Depp ile Penelope Cruz’un paylaştığı, uyuşturucu baronu George Jung’un hayat hikayesini konu alan ‘Blow’ yayına girecek.
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Son olarak, Charlize Theron’la Seth Rogen’ı bir araya getiren romantik komedi ‘Long Shot’ yine nisan ayında BluTV’de olacak.