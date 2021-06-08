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BluTV’nin “Pavyon” belgeselinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Türkiye’nin yerli video platformu BluTV’de yayınlanan “Pavyon” belgeselinin ikinci sezon tanıtım videosu yayınlandı.  

08 Haziran 2021 15:48

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  BluTV’nin “Pavyon” belgeselinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

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Blu TV'de yayınlanan Pavyon belgeselinin yeni sezon çekimleri tamamlandı.

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Pavyon belgeselinin 2. sezonu, 25 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.

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Online video platformu BluTV’nin belgesel serisi ‘Pavyon’un ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

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Yapımcılığını Sami Öztürk’ün üstlendiği; Ilgazlı Şef Maraz, Şizofren Burak, Kuzeyin Cadısı Ezo, Kirli Dilek, Piç Adem gibi karakterleri ve hikayeleriyle pavyon kültürünün perde arkasını izleyenlerle buluşturan ‘Pavyon’un ikinci sezonu 25 Haziran’da izleyicilerle buluşacak

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BluTV’de yayınlanan ‘Pavyon’ belgeselinin 2. sezonu, 25 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.

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BluTV’de yayınlanan ‘Pavyon’ belgeselinin 2. sezonu, 25 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.

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BluTV’de yayınlanan ‘Pavyon’ belgeselinin 2. sezonu, 25 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.

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