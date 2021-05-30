BluTV, Haziran takvimini açıkladı

BluTV, Haziran 2021’de eklenecek içeriklerin bir kısmını açıkladı. İşte o yapımlar:
212
Renkli Rüyalar Oteli: BluTV’nin orijinal yapımı Renkli Rüyalar Oteli ismindeki programını izleyeceğiz. Talk Show formatındaki bu yapımda Okan Bayülgen, her bölümde farklı bir konuk ağırlayacak. Yayın tarihi açıklanmadı.
312
Limetown: Facebook Watch orijinal yapımı drama dizisi. Aynı isimli podcast serisinden ekranlara uyarlandı.
412
Sully: Arızalanan yolcu uçağının az kayıpla iniş yapması için imkansızı denemesi gerekir. Yönetmen Clint Eastwood, 2009’da yaşanan havacılık olayını beyaz perdeye başarılı bir şekilde uyarlıyor.
512
You Were Never Really Here: Joaquin Phoenix’in En İyi Erkek Oyuncu dalında çok sayıda ödül toplamasıyla sonuçlanan bu film, başından travmatik olaylar geçen bir babanın kayıp kızını bulmaya çalışmasını anlatıyor. Mücadele edilmesi gereken çok sayıda düşman ve kurtarılması gereken çok sayıda kız vardır…
612
Widows: Ölen eşlerinin borçlarını kapatmak için banka soygunu düzenleyen dört kadının hikayesini konu edinen bir film.
712
Little Children: Little Children, bir avuç insanın parklarda, havuzlarda ve sokaklarda şaşırtıcı ve tehlikeli biçimde kesişen küçük dünyalarına odaklanıyor. Üç dalda Oscar ödülüne adaylığı elde etmişti.
812
Before Sunset: Before serisinin ikinci filmi platforma ekleniyor. Serinin ilk filmi Before Sunrise’ı BluTV’den izleyebilirsiniz.
912
All or Nothing: Sıradan yaşama ve sıradan mesleğe sahip ailelerin Londra'da hayata tutunma hikayesini anlatan bir film.
1012
Haziran'da eklenecek Discovery+ yapımı belgeseller: Citizen Penn: Haiti’deki 7.0’lık depremin ardından bölgeye yapılan yardımları anlatan bir belgesel.
1112
Ed Gein: The Real Psycho: Testere serisi ve Kuzuların Sessizliği gibi filmlere ilham olan Ed Gein ismindeki seri katilin hikayesini anlatıyor.
1212
Groomed: 12 yaşındayken cinsel istismara uğrayan Hollandalı film yapımcısı Gwen van de Pas’ın başından geçenleri anlatıyor.