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BluTV, Haziran takvimini açıkladı

30 Mayıs 2021 12:14

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BluTV, Haziran 2021’de eklenecek içeriklerin bir kısmını açıkladı. İşte o yapımlar:

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Renkli Rüyalar Oteli: BluTV’nin orijinal yapımı Renkli Rüyalar Oteli ismindeki programını izleyeceğiz. Talk Show formatındaki bu yapımda Okan Bayülgen, her bölümde farklı bir konuk ağırlayacak. Yayın tarihi açıklanmadı.

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Limetown: Facebook Watch orijinal yapımı drama dizisi. Aynı isimli podcast serisinden ekranlara uyarlandı.

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Sully: Arızalanan yolcu uçağının az kayıpla iniş yapması için imkansızı denemesi gerekir. Yönetmen Clint Eastwood, 2009’da yaşanan havacılık olayını beyaz perdeye başarılı bir şekilde uyarlıyor.

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You Were Never Really Here: Joaquin Phoenix’in En İyi Erkek Oyuncu dalında çok sayıda ödül toplamasıyla sonuçlanan bu film, başından travmatik olaylar geçen bir babanın kayıp kızını bulmaya çalışmasını anlatıyor. Mücadele edilmesi gereken çok sayıda düşman ve kurtarılması gereken çok sayıda kız vardır…

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Widows: Ölen eşlerinin borçlarını kapatmak için banka soygunu düzenleyen dört kadının hikayesini konu edinen bir film.

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Little Children: Little Children, bir avuç insanın parklarda, havuzlarda ve sokaklarda şaşırtıcı ve tehlikeli biçimde kesişen küçük dünyalarına odaklanıyor. Üç dalda Oscar ödülüne adaylığı elde etmişti.

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Before Sunset: Before serisinin ikinci filmi platforma ekleniyor. Serinin ilk filmi Before Sunrise’ı BluTV’den izleyebilirsiniz.

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All or Nothing: Sıradan yaşama ve sıradan mesleğe sahip ailelerin Londra'da hayata tutunma hikayesini anlatan bir film.

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Haziran'da eklenecek Discovery+ yapımı belgeseller: Citizen Penn: Haiti’deki 7.0’lık depremin ardından bölgeye yapılan yardımları anlatan bir belgesel.

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Ed Gein: The Real Psycho: Testere serisi ve Kuzuların Sessizliği gibi filmlere ilham olan Ed Gein ismindeki seri katilin hikayesini anlatıyor.

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Groomed: 12 yaşındayken cinsel istismara uğrayan Hollandalı film yapımcısı Gwen van de Pas’ın başından geçenleri anlatıyor.

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