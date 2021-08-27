BluTV'nin eylül ayı programı belli oldu

Dijital içerik platformu BluTV’de Eylül ayında yayınlanacak yapımlar belli oldu.BluTV’de eylül ayında, "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi", "And Then We Danced" ve "120 Beats per Minute" gibi filmleri izleyicilerle buluşacak. BluTV ayrıca Discovery+ ayrıcalığıyla, dört Grand Slam Tenis Turnuvası’nın sonuncusu olan ‘US Open’ın karşılaşmalarını canlı yayınlarken, "Love in Paradise: The Caribbean" ile de izleyicileri Karayipler’de bir yolculuğa çıkaracak.
27 Ağustos 2021 13:06
110
BluTV Eylül ayı programı belli oldu
210
Ödüllü yönetmen Céline Sciamma’nın "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" filmi Eylül ayıyla birlikte BluTV koleksiyonundaki yerini alacak. Cannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo ödülüyle ayrılan yapım, son özgürlük anlarını paylaşan iki kadının arasında yaşananları konu alıyor.
310
Yakın zamanda yeni projesinin bir bölümünü Türkiye’de çekecek Levan Akin’in 2019 yapımı filmi "And Then We Danced" de Eylül ayında BluTV'den izlenebilecek.
410
Cannes Film Festivali’nden dört farklı ödülle ayrılan ve bir grup gencin AIDS ile olan savaşına izleyicileri ortak eden "120 Beats per Minute", Eylül ayından itibaren BluTV’de olacak.
510
Allison Janey’ye Oscar kazandıran ve Margot Robbie’nin başrolünde yer aldığı otobiyografik film "I, Tonya", Eylül ayında BluTV'de izleyicilerle buluşacak.
610
Yönetmenliğini Julian Schnabel'in gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı biyografik drama filmi "Van Gogh: At Eternity’s Gate" de platformdaki yerini alacak. Film, ressam Vincent van Gogh'un hayatının son dönemlerini anlatıyor.
710
Yönetmeni Nicolas Winding Refn, senaristi Hossein Amini olan "Drive", Eylül ayınde BluTV'deki yerini alacak. Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı film, aynı adı taşıyan 2005 James Sallis romanından uyarlandı.
810
Josh ve Benny Safdie tarafından yönetilen ve Josh Safdie ve Ronald Bronstein tarafından yazılan 2017 Amerikan suç gerilim filmi "Good Time", Eylül ayında BluTV'den izlenebilecek. Robert Pattinson filmde, kendi yakalanmasından kaçarken zihinsel engelli kardeşini kurtarmaya çalışan bir soyguncuyu canlandırıyor.
910
BluTV, discovery+ ayrıcalığıyla Tokyo 2020’nin ardından izleyicileri başka bir spor olayı ile buluşturmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek dört Grand Slam Tenis Turnuvası’nın sonuncusu olan ‘US Open’, canlı yayınla Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarında yayınlanacak.
1010
Eylül ayında BluTV'deki yerini alacak olan "Love in Paradise: The Caribbean" adlı realite seri, Karayipler’de aşkı bulan insanları takip edecek.