BluTV, Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmleri açıkladı
Dijital içerik platformu BluTV’de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu. BluTV, temmuz ayında, Sokağın Çocukları dizisinin yanı sıra, başta Cahil Periler olmak üzere Ferzan Özpetek imzalı pek çok yapımı ve Wong Kar Wai’nin In the Mood for Love, Chungking Express gibi filmlerini izleyici ile buluşturacak.
03 Temmuz 2021 11:38
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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Yerli ve yabancı içerikleriyle büyük ilgi gören BluTV, bu yıl 23 Temmuz- 8 Ağustos arasında gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın en büyük yayıncısı olarak tüm sporseverlere birbirinden keyifli müsabakaları sevilen dijital platformda izleme fırsatı sunacak.
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Aynı zamanda BluTV, temmuz ayında hem dizi hem de film severleri memnun etmeye hazırlanıyor. Fenomen dizi Sıfır Bir’in yapımcıları tarafından hayata geçirilen ve yönetmen koltuğunda Sıfır Bir’in yönetmeni Kadri Beran Taşkın’ın oturduğu; sokağın gerçek sahiplerinin sert hikâyelerini izleyenlerle buluşturan BluTV özel yapımı Sokağın Çocukları, üçüncü sezonuyla 8 Temmuz’da başlıyor.
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Seyircisini bol aksiyonlu bir dünyanın içine çekmeye hazırlanan dizinin yeni sezonu, yepyeni suç hikâyeleriyle seyircisine heyecanlı dakikalar vaat ediyor.
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Öte yandan Discovery+’ın öne çıkan içeriklerinden GameStop: The Wall Street Hijack, The Wolf of Wall Street lakaplı Jordan Belfort’ın sunumuyla bir grup amatör tüccarın Wall Street profesyonellerini kendi oyunlarında mağlup etme hikâyesini BluTV’de anlatacak.
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Temmuz ayında BluTV, arşivine Wong Kar Wai‘nin birçok filmini ekliyor. Sıra dışı bir aşk hikâyesini anlatan In the Mood for Love ile bir yazarın hayatının aşkı olduğuna inandığı kadını kaybettikten sonra hayatına giren kadınlarla olan ilişkisini konu alan 2046 gibi filmlerin yanı sıra Wong Kar Wai imzalı Chungking Express, Happy Together, Fallen Angels, Ashes of Time (Redux) filmleri platformun abonelerine sunduğu arşivdeki yerini alacak.
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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Büyük bir İtalyan ailenin komedi, dram ve romantizm dolu sımsıcak hikâyesini izleyenlere sunan Serseri Mayınlar ve bir araba kazasında kocasını kaybetmesinin ardından kocasıyla ilgili bilmediği gerçeklerin peşine düşen bir kadının öyküsünü konu alan Cahil Periler başta olmak üzere; Özpetek’in Harem Suare, Karşı Pencere, Kutsal Yürek, Mükemmel Bir Gün, Şahane Misafir ve Kemerlerinizi Bağlayın filmleri de temmuz ayında yine BluTV’de seyirciyle buluşacak.
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
1414
BluTV'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu