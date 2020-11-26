Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan evsizlere 500 bin dolar bağış
Hollywood'un oyuncu çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds Kanada'da evsiz ve kaçak gençlere yardım için çalışan bir kuruma 500 bin dolar bağışta bulundu.
26 Kasım 2020 10:30
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Blake Lively ve Ryan Reynolds, evsiz gençler için 500 bin dolar bağış yaptı.
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Hollywood’un gözde çifti, Amerika'da, evsiz gençlere barınma, yiyecek, acil kriz bakımı ve bir dizi başka hizmetler sunan Covenant House adlı kurumun Vancouver ve Toronto’daki şubelerine 250 biner dolar bağışta bulundu.
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Haber, kurumun resmi Twitter hesabından duyuruldu.
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Geçen yıl ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocuklar için çalışan derneklere 2 milyon dolarlık bağış yapan çift, bu yıl corona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.
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Çift ayrıca ABD’de yükselen ırkçılık karşıtı protestolar esnasında kısa adı NAACP olan Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik’e 200 bin dolar bağışlamıştı.
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Blake Lively "Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum” ifadelerini kullanmış, kızlarını ırkçılık karşıtı, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştireceğini belirtmişti.