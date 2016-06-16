Bitmiş İlişkiler Müzesi: Kalbi kırılan sadece siz değilsiniz
16 Haziran 2016 23:14
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Bu ay Los Angeles’ta açılan Bitmiş İlişkiler Müzesi’nin açılış sergisi, başarısız olmuş ya da vadesi dolmuş ilişkilerin enkazından kurtarılan 104 nesneden oluşuyor.
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Meksikalı bir yeniyetmenin ilk aşkı için yaptığı bin origami turna kuşu.
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Sahibinin erkek arkadaşı tarafından tahrik olma amacıyla alınmış eski moda bir pon pon kız üniforması.
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Bu meme kalıbı Sırbistan’dan, kocası tarafından seks esnasında bunları giymeye zorlanan bir kadın tarafından bağışlandı.
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Los Angeles’ta grafik tasarım dersinde tanışan bir çift: “İlişkimiz derinleştikçe, tüm dünyadan Davida fontunun kullanıldığı 200 nesne toplandık…
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“2009 yılında evlendiğimde 25 yaşındaydım ve Brooklyn’de yaşıyordum, dolayısıyla, tahmin edebileceğiniz gibi, gelmiş geçmiş en tuhaf düğünü yaptım.
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Bu İspanyol piyango bileti 63 yıllık bir ilişkinin sonunu anlatıyor
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Elbiseye bakmak da çok hoşuma gitmiyor. Bu yüzden elbiseyi bu eski hıyar turşusu kavanozuna sıkıştırdım. Aklıma yoktu ama hıyar metaforu da olaya çok uygun kaçtı.”
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Bu yıldız spekturumu, bir astronom tarafından yine bir astronom olan sevgilisine 26 yaş gününde, Pekin’de hediye olarak verildi.
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Bir X-Files rozeti. “İnanmak istiyorum” yazıyor.: “O zamanlar birlikte olduğum oğlandan bir yeni yıl hediyesi. Bu ilişkiye ‘inanmak istiyorum’.”
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