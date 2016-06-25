T24 LogoT24 Logo

Birbirinden sıra dışı 10 deniz canlısı

25 Haziran 2016 20:51

110

Sualtı, birçok canlı türünü barındıran esrarengiz bir yaşam alanı. Su altında yaşayan ve çok nadir bulunan canlılardan bazıları şöyle: Deniz yosunlarıyla beslenen Costasiella Kuroshimae (Deniz Koyunu) Japonya, Endonezya ve Filipinler’de bulunuyor. Deniz kuzularının en ilginç özelliği dünyada fotosentez yapabilen tek hayvan olması.

210

Tropikal bölge suları ve okyanuslarda yaşayan Glaucus Atlanticus (Mavi Melek), yaklaşık olarak 4-6 cm boyunda bulunuyor. Dokunaçlarının melek kanatlarını andırıyor olması sebebiyle ‘mavi melek’ olarak adlandırılıyor.

310

Bir deniz yumuşakçası olan Janolus Fuscus’un merkez yaşam alanları Kaliforniya ve Kuzey Japonya’ki sığ ve gelgit sularıdır.

410

Pembe ile beyaz arasında renk değiştiren Dirona Albolineata, küçük kabuklular ve salyangoz yiyen bir etobur türü. Pasifik Okyanusu’nda rastlanılabilir.

510

Cadlinella Ornatissima, Indo-Pasifik bölgesinde yaygın bir canlı türüdür.

610

Vücutları saydam olan Janolus Barbarensis türüne çoğunlukla Avrupa’da rastlanıyor.

710

4 cm’den daha küçük bir tür olan Onchidoris Bilamellatalar’ın (Kaba-Örtülü Doris) çoğunlukla kahverengi pigmentleri vardır. Dağılım alanı diğer türlere daha oranla geniştir.

810

Lettuce Deniz Salyangozu

910

Cyerce Nigricans, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu’nda görülen bir deniz salyangozu türüdür.

1010

Renkli ve ilgi çekici bir yapısı bulunan Flabellina Lodinea, Kuzey Amerika’da görülür.

ETİKETLER

deniz canlısısualtıfotosentezdeniz kuzusuokyanus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24