Birbirinden sıra dışı 10 deniz canlısı

Sualtı, birçok canlı türünü barındıran esrarengiz bir yaşam alanı. Su altında yaşayan ve çok nadir bulunan canlılardan bazıları şöyle: Deniz yosunlarıyla beslenen Costasiella Kuroshimae (Deniz Koyunu) Japonya, Endonezya ve Filipinler’de bulunuyor. Deniz kuzularının en ilginç özelliği dünyada fotosentez yapabilen tek hayvan olması.
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Tropikal bölge suları ve okyanuslarda yaşayan Glaucus Atlanticus (Mavi Melek), yaklaşık olarak 4-6 cm boyunda bulunuyor. Dokunaçlarının melek kanatlarını andırıyor olması sebebiyle ‘mavi melek’ olarak adlandırılıyor.
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Bir deniz yumuşakçası olan Janolus Fuscus’un merkez yaşam alanları Kaliforniya ve Kuzey Japonya’ki sığ ve gelgit sularıdır.
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Pembe ile beyaz arasında renk değiştiren Dirona Albolineata, küçük kabuklular ve salyangoz yiyen bir etobur türü. Pasifik Okyanusu’nda rastlanılabilir.
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Cadlinella Ornatissima, Indo-Pasifik bölgesinde yaygın bir canlı türüdür.
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Vücutları saydam olan Janolus Barbarensis türüne çoğunlukla Avrupa’da rastlanıyor.
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4 cm’den daha küçük bir tür olan Onchidoris Bilamellatalar’ın (Kaba-Örtülü Doris) çoğunlukla kahverengi pigmentleri vardır. Dağılım alanı diğer türlere daha oranla geniştir.
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Lettuce Deniz Salyangozu
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Cyerce Nigricans, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu’nda görülen bir deniz salyangozu türüdür.
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Renkli ve ilgi çekici bir yapısı bulunan Flabellina Lodinea, Kuzey Amerika’da görülür.