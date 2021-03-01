Bir Zamanlar Çukurova’nın genç oyuncusu, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ‘Saniye’ karakterini canlandıran Selin Yeninci, Koronavirüs'e yakalandı. Yeninci'nin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.
01 Mart 2021 13:51
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Hürriyet’in haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı
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Çekimler için Adana'da bulunan oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı.
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33 yaşındaki Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.
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