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Bir Zamanlar Çukurova’nın genç oyuncusu, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ‘Saniye’ karakterini canlandıran Selin Yeninci, Koronavirüs'e yakalandı. Yeninci'nin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

01 Mart 2021 13:51

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Hürriyet’in haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Çekimler için Adana'da bulunan oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı.

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33 yaşındaki Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

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