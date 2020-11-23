Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu
ATV'de perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi belli oldu.
23 Kasım 2020 13:05
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Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin 3. sezonunda, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final yapacağı iddia edildi.
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Son bölümde Vahide Perçin'in ayrıldığı diziden Kerem Alışık'ın da ayrılacağı konuşuluyor.
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Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde iddiasını koruyor.
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Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç yer alıyor.
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Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu
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Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu
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